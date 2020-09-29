Кирилл Стаселько считает, что это делали зря и на сайте Белсат объясняет, почему. Писательсчитает, что это делали зря и на сайтеобъясняет, почему.





У адекватных людей ни внутри страны, ни за границей сегодня, наверное, нет сомнений, что нынешние протесты и стремление к переменам — это дело и стремление не узкой группы политической оппозиции, которая каждый раз ходила на выборы и каждый раз протестовала, но большинства белорусов.





Безусловно, сегодняшние события происходят благодаря каждому из нас, благодаря рабочим заводов, бизнесменам, студентам, актерам, медикам, журналистам, католическим священникам, ученым, благодаря всем нам.





Но не так давно, на определенном этапе предвыборной кампании возник раздел на якобы «старую» и «новую» оппозицию. Из-за этого разделения некоторые кандидаты активно старались дистанцироваться от тех, кого называли «старой оппозицией».





И действительно, стоит признать, что на протяжении всей политической кампании и даже среди теперешних лидеров в центре внимания хедлайнерами были те, кто позиционировал себя, как «новая оппозиция». Если и говорить о разности, то слово «старая» очевидно, не верно во всех смыслах.





Скорее не «старая», а «ортодоксальная» оппозиция. И независимо от слова, которое выберем, к ней, безусловно, не относятся только Северинец, Статкевич, Губаревич, Лебедько и другие.





В других странах политики становятся политической оппозицией, независимые СМИ являются объективными и нейтральными источниками информации, правозащитники – правозащитниками, но не в Беларуси. Как следует из одной из социологических концепций, если ты не определяешь поле, поле (в данном случае, политическое) определяет тебя. Именно это хорошо наблюдается в Беларуси.





Оппозиция возникла в Беларуси не только из политических сил, но и независимых журналистов, независимых профсоюзов, независимых молодежных организаций, правозащитников, сторонников национальной культуры, всех, кто был независимым и тем или иным образом боролся за свободу.





И тем более, к оппозиции в нормальных государствах не относят по языковому признаку, как это было в Беларуси. Как нет в нормальных государствах и разделения на государственные и независимые союзы писателей, союзы журналистов и так далее.





Именно на недооценку роли этой ортодоксальной (в положительном значении слова) широкой оппозиции хотел бы обратить особое внимание. Об оппозиции в этом году говорили, что она сдулась, что у нее нет лидерства в политических процессах и протестах и является аутсайдером актуальных событий.





Но это не только не так, но и наоборот – то, что сегодня происходит, стало возможным и благодаря оппозиции, которую называли «старой».





Предусловия





Можно смело сказать, что белорусское общество проснулось. Белорусы широко начали вспоминать, что и раньше, может не в таких масштабах, но были фальсификации выборов, репрессии, беззаконие и насилие.





Сегодняшняя ситуация не стала результатом 9-го августа, она формировалась десятилетиями. Она стала результатом определенного бэкграунда, которого не было бы без деятельности оппозиции, также десятилетиями.





Никто бы сегодня не мог вспомнить предыдущие фальсификации и репрессии, если бы оппозиция не ходила на выборы, не выдвигала кандидатов в местные Советы, депутаты, президенты, если бы не устраивала каждый раз независимое наблюдение, День Воли и Чернобыльский путь, защиту Куропат, если бы не было весны 1996 года, площади 2006-го и 2010-го.





Да и, может, и не было бы прозвища «последний диктатор Европы», не было бы такого мирового внимания, если бы оппозиция все эти годы не артикулировала вопрос свободы белорусов в коммуникации с иностранными политиками и СМИ.









Опыт

Да, протесты децентрализованы. Да, есть общенациональная солидарность и взаимопомощь. Но большое значение имеет и помощь экспертов, специалистов, которые раньше работали с теми самыми проблемами, в подобных обстоятельствах, а сейчас не теряются в бешеном темпе и ужасающих условиях, оказывают важную помощь.





Это касается и наблюдателей, которые уже умеют фиксировать, документировать и выявлять фальсификации. Это касается платформы «Голос», к которой причастны люди с опытом прошлых компаний. Это касается юристов, активистов и других. Да и правозащитники центра «Весна» (и другие) появились не вчера.





И конечно, оппозиция накопила опыт относительно возможных механизмов и методов репрессивной системы и ухищрений властей.





Информация

Что сегодня важно как никогда, так это информация. Пожалуй, каждый успел осознать важность этого аспекта. Особенно в условиях лжи на телевидении и блокировки интернета. Информация стала не просто потребностью, но необходимым ресурсом в борьбе за свободу, а иногда и жизнь (стоит вспомнить разгоны силовиков).





И снова, все информационные каналы, за которыми мы сегодня следим, возникли не 9-го августа. Возникли гораздо раньше и благодаря все тем же лицам, которых называли борцами и оппозиционерами. Речь не только о независимых СМИ, как Белсат, Радио Свобода, Еврорадио, Новое время, Наша Нива и другие, но и о крупнейших каналах в Telegram и каналах на YouTube.





Символы

Все это было о практических вещах. Но, кажется, ни один протест, движение или сопротивление не может обойтись без символов. Подавляющая часть нынешней электоральной кампании, как собственно и современное белорусское государство, пытались обойтись без национальных символов.





Но, для некоторых неожиданно, не белые ленты, а именно национальные бело-красно-белый флаг и герб Погоня стали символом протеста, свободы и нового рождения нации.





Национальные бело-красно-белый флаг и герб Погоня, который постоянно некоторые ассоциировали с какими-то белорусскими националистами и политической оппозицией. Возможно, и их сегодня не было бы, если бы не многолетняя борьба за них пока недооцененной оппозиции.