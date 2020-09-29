







"Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. "Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.





По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси".





"В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов", - подчеркнул он.