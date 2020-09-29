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Ему бы романы писать: Нарышкин рассказал "страшную" сказку про Госдеп США и белорусские протесты
Источник материала: Партизан
Госдепартамент США ведет работу над подключением к протестам в Беларуси экстремистских элементов, их подготовка проводится в Польше, Грузии, в Украине и прибалтийских странах с участием американских инструкторов, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. "Борцы за обновленную Беларусь" проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с госдепартаментом американских НПО", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.
По словам директора СВР, США используют "самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси".
"В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов", - подчеркнул он.
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Госдепартамент США ведет работу над подключением к протестам в Беларуси экстремистских элементов, их подготовка проводится в Польше, Грузии, в Украине и...
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