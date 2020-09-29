Минфин РФ: стоимость БелАЭС не превысит $6 млрд





Российский Минфин подготовил к ратификации поправки в соглашение о российском кредите на строительство БелАЭС и вынес их на общественное обсуждение. В пояснительной записке к соглашению говорится о том, что по состоянию на 1 сентября 2020 года использовано средств кредита на сумму $4,5 млрд. Просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют.





По данным госкорпорации «Росатом», прогнозная стоимость проекта по сооружению БелАЭС не превысит $6 млрд.





В документе отмечается, что договоренности о реструктуризации кредита на строительство БелАЭС достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июне 2020 года.





В соответствии с ними период использования российского кредита продлен на два года, до конца 2022 года. Дата начала погашения основного долга по кредиту перенесена с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.





Смешанная процентная ставка по кредиту заменена на фиксированную в размере 3,3% годовых.