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Минфин РФ: стоимость БелАЭС не превысит $6 млрд

29.09.2020 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первоначально речь шла о $10 млрд. На чем-то сэкономили?


Российский Минфин подготовил к ратификации поправки в соглашение о российском кредите на строительство БелАЭС и вынес их на общественное обсуждение. В пояснительной записке к соглашению говорится о том, что по состоянию на 1 сентября 2020 года использовано средств кредита на сумму $4,5 млрд. Просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют.

По данным госкорпорации «Росатом», прогнозная стоимость проекта по сооружению БелАЭС не превысит $6 млрд.

В документе отмечается, что договоренности о реструктуризации кредита на строительство БелАЭС достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июне 2020 года. 

В соответствии с ними период использования российского кредита продлен на два года, до конца 2022 года. Дата начала погашения основного долга по кредиту перенесена с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Смешанная процентная ставка по кредиту заменена на фиксированную в размере 3,3% годовых.
 
 
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Первоначально речь шла о $10 млрд. На чем-то сэкономили?
 
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