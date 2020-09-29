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Сайт «Евроопта», возможно, атакован «киберпартизанами»
Источник материала: Onliner
В Telegram-канале «Кибер Партизаны» появилось изображение с логотипом сети «Евроопт» и «черной меткой», указывающей, видимо, на то, что сайт компании был атакован. Идет ли речь о взломе или ресурс подвергнут какому-либо типу DDoS-атаки, неизвестно. Однако
Нам пока не удалось получить комментарий в торговой сети. Как только Onliner получит информацию, материал будет дополнен.
Ранее «киберпартизаны» уже атаковали ряд интернет-ресурсов, некоторые были выведены из строя на длительное время, другие смогли восстановить работу спустя непродолжительный срок.
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Вскоре сайт восстановил работу.
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В Telegram-канале «Кибер Партизаны» появилось изображение с логотипом сети «Евроопт» и «черной меткой», указывающей, видимо, на то, что сайт компании был атакован. Идет...
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