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Часть сотрудников «Гродно Азот» написали заявления об увольнении. Они обещают отдать их руководству, если начнутся увольнения
Источник материала: Onliner
Часть работников «Гродно Азот» написали заявления об увольнении, чтобы подстраховаться и поддержать коллег. Об этом Onliner рассказали сотрудники предприятия. По их словам, так поступили несколько десятков человек — точное количество неизвестно.
— В цеху «Аммиак-3» две смены написали заявления на увольнение, но никуда не отдавали их. В случае, если кого-то будут увольнять с завода за то, что они ходят на митинги, они отдают эти заявления, — поделился один из сотрудников предприятия.
Председатель профсоюзного комитета ОАО «Гродно Азот» Андрей Рожинский рассказал, что по заводу действительно ходят такие слухи, однако к руководству активисты не обращались и о своих намерениях пока не заявляли.
— Мы обсуждали этот вопрос с директором, но пока подтвердить или опровергнуть эту информацию я не могу: достоверно мне о заявлениях неизвестно.
Мы также обратились к председателю Независимого профсоюза «Гродно Азот» Андрею Ханевичу. По его словам, часть работников действительно написали заявления, но точного количества никто не знает.
— Мне точно известно, что все сотрудники одной смены написали такие заявления. Одна смена — это 16 человек. Сколько людей из других смен сделали так же и были ли такие вообще, мне неизвестно, — говорит Андрей Николаевич. — Все это началось после того, как наш коллега Игорь Рубцевич получил пять суток. Работники решили не допустить, чтобы это повторялось, для того чтобы на людей не оказывалось давление и никому больше не давали сутки.
Люди, написавшие заявления, обещают положить их на стол в случае задержаний и увольнений. Но лично я считаю, что это не лучший вариант: руководство просто подпишет заявления самых активных, а остальным откажет — они на контракте.
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Часть сотрудников «Гродно Азот» написали заявления об увольнении. Они обещают отдать их руководству, если начнутся увольнения
Часть работников «Гродно Азот» написали заявления об увольнении, чтобы подстраховаться и поддержать коллег. Об этом Onliner рассказали сотрудники предприятия. По их...
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