Огромная гостиная и ванная в спальне. Интерьер в стиле итальянской виллы в минской квартире

Источник материала: Tut.by

Для владельцев этой большой, на 145 квадратных метров, минской квартиры было важно создать уютное пространство для жизни с атмосферой Италии. Изысканность и простота, которая отражается в мягких оттенках, — характерная ее особенность. Также отдельное внимание в интерьере отводится текстурам и материалам. Например, декоративная штукатурка в спальне повторяет мотивы картин художника Марка Ротко. Вот как она выглядит в деталях.



Фото предоставлено архитектурной студией

Над дизайном квартиры работали архитекторы студии ZROBYM architects Андрей Маковский и Екатерина Рулинская. Часть заслуг Андрей приписывает владелице жилплощади, он говорит, что дизайн в средиземноморском стиле создавался с ней в коллаборации:

— Она очень творческий человек, хорошо разбирается в цветах, материалах, и цветовая гамма квартиры выбиралась совместно с ней.

При создании дизайна интерьера использовался образ итальянской виллы, и было важно, чтобы квартира дарила своим обитателям те же эмоции.



Фото предоставлено архитектурной студией

Чтобы создать средиземноморскую атмосферу, дизайнеры использовали в интерьере такие материалы, как кирпич, медь, стеклоблоки, дерево. Чтобы наложить этот набор материалов на планировку, дизайнеры использовали градиентные переходы цвета: в квартире нет стен одного цвета — есть градиентный переход из одного цвета в другой. Например, декоративная штукатурка в спальне повторяет мотивы живописи художника Марка Ротко.



Фото предоставлено архитектурной студией

Общая колористика квартиры — как Лазурный берег: бирюзовые оттенки и песочные цвета. Это расслабляет и напоминает хозяевам квартиры про их любимую Италию.

Архитекторы добавили сходства с итальянской загородной виллой: так как квартира находится на втором этаже, то была возможность оформить козырек входной группы дома как приусадебный мини-участок. Там постелили искусственный газон и поставили в кадках небольшие деревья. Фактически это все видно из окна на кухне.



Фото предоставлено архитектурной студией

Обратите внимание на планировку квартиры. При входе находится довольно просторный холл с зоной для быстрых переговоров-встреч: например, когда приходит курьер или нужно с гостем что-то быстро обсудить, для этого есть пара кресел.







Фото предоставлено архитектурной студией

Гостиная, столовая и кухня объединены в одно большое пространство (40 м2).

Если не сворачивать в гостиную, а пройти прямо, то попадаешь в тихую приватную часть квартиры, здесь располагаются детские комнаты и мастер-спальня.





Стоит отметить необычность планировочного решения хозяйской спальни: в ней есть свой санузел, отделенный легкой перегородкой.



Фото предоставлено архитектурной студией

В семье трое детей, но спальни две. В самой большой живут двое детей постарше. Их комната поделена на рабочую часть со столом у окна и спальную с двумя раскладными диванами. В месте разделения рабочей и спальной зоны можно опустить экран проектора и из спальной зоны смотреть фильмы. Системы хранения расположены на той же стене, где вход в комнату. Получается, что дверь интегрирована в шкаф.



Фото предоставлено архитектурной студией



Фото предоставлено архитектурной студией

Вторая детская спальня меньше по размерам. Мебель для нее изготовлена по эскизам архитекторов студии.





Напротив детских находится общий санузел. Он больше предназначен для детей, поэтому здесь установлены две чаши умывальника.



Фото предоставлено архитектурной студией

Более подробно об интерьере — в видеообзоре на канале студии: