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Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко и семи должностных лиц в Беларуси

29.09.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц в Беларуси, включая Александра Лукашенко.

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко и семи должностных лиц в Беларуси
Фото: president.gov.by

Как сообщается на сайте британского правительства, санкции введены за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. К санкциям присоединилась и Канада.

 
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Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц в Беларуси, включая Александра Лукашенко.
 
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