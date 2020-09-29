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Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко и семи должностных лиц в Беларуси
Источник материала: Навiны
Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц в Беларуси, включая Александра Лукашенко.
Как сообщается на сайте британского правительства, санкции введены за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. К санкциям присоединилась и Канада.
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Великобритания и Канада ввели санкции против восьми должностных лиц в Беларуси, включая Александра Лукашенко.
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