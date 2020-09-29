В МИД Беларуси назвали Тихановскую «странным субъектом»

В МИД Беларуси прокомментировали состоявшуюся 29 сентября в Вильнюсе встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.



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«Повестка дня визита президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет, — заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. — В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла».

Глаз отметил, что в дипломатии «достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы». «Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу, — сказал он. — Кстати, вот внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и других вполне понятных, логичных принципах. Это государственный интерес и конкретные интересы людей, интересы бизнеса, торговли, безопасности, инфраструктуры и так далее».

По словам Глаза, такая «открытая и ясная позиция понятна и для наших партнеров». «Глубокий, критически мыслящий исследователь нашей независимой внешней политики подтвердит, что она также основана на ценностях, связанных с принципами международного права, — отметил он. — На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран».

Введение санкций Глаз назвал «нисходящей спиралью, запущенной с подачи отдельных литовских руководителей». «Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги, — подчеркнул он. — И кто от этого выиграет? Может быть, лично [глава МИД Литвы Линас] Линкявичюс, которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной».

Глаз отметил, что только за прошлый год Литву посетило порядка 600 тысяч белорусов, которые там оставили почти 1 млрд евро. «Беларусь обеспечивает ежегодно более трети загрузки АО "Литовские железные дороги", — сказал представитель МИД. — Можно продолжать и далее. Хотя, наверное, в геополитических масштабах отдельных литовских политиков это и небольшие цифры. Но вот мы не сможем понять, как в угоду неким своим эфемерным амбициям можно совершать такие ущербные шаги».

Встреча Макрона с Тихановской состоялась 29 сентября в рамках его официального визита в Литву. Накануне вечером Макрон сообщил журналистам, что во время встречи с Тихановской намерен подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Лукашенко как президента, а также обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса, чтобы начать процесс, который будет признан белорусским гражданским обществом и «позволит мирный транзит», исключая внешнее вмешательство.

Сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с Тихановской президент Франции заявил, что готов выступить посредником для помощи в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Тихановская в свою очередь заявила о готовности обсуждать организацию переговоров по выходу Беларуси из кризиса со всеми сторонами, в том числе с Россией. Лучшей платформой для таких переговоров она считает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.