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Фотофакт. В Гродно столкнулись троллейбус и две легковушки

29.09.2020 17:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Троллейбус и два легковых автомобиля столкнулись 29 сентября в Гродно.

Фотофакт. В Гродно столкнулись троллейбус и две легковушки
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По информации областной ГАИ, авария произошла на улице Тавлая, когда троллейбус выезжал с автобусной остановки. Двигавшийся в правой полосе водитель «Мицубиси» увидел это и решил перестроиться левее, но при этом не заметил находившийся там «Фиат». Легковушки столкнулись — «Мицубиси» откинуло на троллейбус.

В результате аварии 25-летней девушке, управлявшей «Фиатом», понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Троллейбус и два легковых автомобиля столкнулись 29 сентября в Гродно.
 
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