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Фотофакт. В Гродно столкнулись троллейбус и две легковушки
Источник материала: Навiны
Троллейбус и два легковых автомобиля столкнулись 29 сентября в Гродно.
По информации областной ГАИ, авария произошла на улице Тавлая, когда троллейбус выезжал с автобусной остановки. Двигавшийся в правой полосе водитель «Мицубиси» увидел это и решил перестроиться левее, но при этом не заметил находившийся там «Фиат». Легковушки столкнулись — «Мицубиси» откинуло на троллейбус.
В результате аварии 25-летней девушке, управлявшей «Фиатом», понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали.
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Троллейбус и два легковых автомобиля столкнулись 29 сентября в Гродно.
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