Фотофакт. В Гродно столкнулись троллейбус и две легковушки

Троллейбус и два легковых автомобиля столкнулись 29 сентября в Гродно.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По информации областной ГАИ, авария произошла на улице Тавлая, когда троллейбус выезжал с автобусной остановки. Двигавшийся в правой полосе водитель «Мицубиси» увидел это и решил перестроиться левее, но при этом не заметил находившийся там «Фиат». Легковушки столкнулись — «Мицубиси» откинуло на троллейбус.

В результате аварии 25-летней девушке, управлявшей «Фиатом», понадобилась медицинская помощь. Ее госпитализировали.