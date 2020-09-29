|
По видеосвязи, но с многомиллионными контрактами: как прошел Форум регионов
29.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Седьмой
Пресс-служба Совета Федерации РФ
Пандемия внесла в формат мероприятия свои коррективы. Российская сторона участвовала в форуме по видеосвязи, однако накануне республику посетили сразу несколько российских губернаторов.
По видеосвязи с участниками форума пообщалась спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. А видеообращения к участникам форума записали президенты Беларуси и России – Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Смотрите на видео, как проходило пленарное заседание седьмого Форума регионов в "Президент-отеле" в Минске.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пленарное заседание в рамках седьмого Форума регионов Беларуси и России прошло во вторник в столице, смотрите подробности на видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)