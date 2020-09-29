По видеосвязи, но с многомиллионными контрактами: как прошел Форум регионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Седьмой Форум регионов Беларуси и России завершился подписанием контрактов на общую сумму более 700 миллионов долларов. Всего по итогам форума было подписано более 70 различных соглашений о сотрудничестве и контрактов.

Пандемия внесла в формат мероприятия свои коррективы. Российская сторона участвовала в форуме по видеосвязи, однако накануне республику посетили сразу несколько российских губернаторов.

По видеосвязи с участниками форума пообщалась спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. А видеообращения к участникам форума записали президенты Беларуси и России – Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Смотрите на видео, как проходило пленарное заседание седьмого Форума регионов в "Президент-отеле" в Минске.

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