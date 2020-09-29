Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о четвертой беременности

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о новой беременности, об этом рассказала специалист по языку тела и жестов Джуди Джеймс.

Недавно в официальном Instagram герцогов Кембриджских появились трогательные снимки четы в компании трех наследников. Фотограф запечатлел семью вместе с ведущим-натуралистом Дэвидом Аттенборо. Но пристальное внимание фанатов было приковано к одной детали, а именно – жестам Миддлтон.

Как сообщило издание Express, эксперт по языку тела Джуди Джеймс просмотрела новые снимки семьи и пришла к интересному выводу: Миддлтон действительно может быть беременна.

Больше всего Джеймс привлек кадр, где герцогиня держится руками за живот, как это делают все будущие мамы. К тому же, слухи о четвертой беременности Миддлтон ходили давно.

"Здесь есть четыре момента, указывающих на то, что она может быть в положении. Прежде всего, рука на животе. Даже если это привычный жест для Кейт, тут она положила руку в полузащитном жесте, вместо того, чтобы обхватить его полностью", – отметила эксперт.

Также она заметила, что во время съемки принц Уильям "зеркалил" позу и жесты жены, будто пытался сообщить секретную новость, а его лицо выдавало скрытую радость. Взволнованными выглядели и маленькие наследники пары.

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