ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о четвертой беременности

29.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон спровоцировала слухи о новой беременности, об этом рассказала специалист по языку тела и жестов Джуди Джеймс.

Недавно в официальном Instagram герцогов Кембриджских появились трогательные снимки четы в компании трех наследников. Фотограф запечатлел семью вместе с ведущим-натуралистом Дэвидом Аттенборо. Но пристальное внимание фанатов было приковано к одной детали, а именно – жестам Миддлтон.

© AFP 2020 / PAUL FAITH
Кейт Миддлтон подала тайный знак Меган Маркл

Как сообщило издание Express, эксперт по языку тела Джуди Джеймс просмотрела новые снимки семьи и пришла к интересному выводу: Миддлтон действительно может быть беременна.

Больше всего Джеймс привлек кадр, где герцогиня держится руками за живот, как это делают все будущие мамы. К тому же, слухи о четвертой беременности Миддлтон ходили давно.

"Здесь есть четыре момента, указывающих на то, что она может быть в положении. Прежде всего, рука на животе. Даже если это привычный жест для Кейт, тут она положила руку в полузащитном жесте, вместо того, чтобы обхватить его полностью", – отметила эксперт.

Также она заметила, что во время съемки принц Уильям "зеркалил" позу и жесты жены, будто пытался сообщить секретную новость, а его лицо выдавало скрытую радость. Взволнованными выглядели и маленькие наследники пары.

Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист по языку тела откровенно разъяснила, почему "соперница" Меган Маркл может быть в положении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Имейте ввиду: подсолнечное масло может подорожать на 20%!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика