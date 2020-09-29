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ОНТ объявил, что Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию. Это оказалось фейком
29.09.2020 18:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ГосСМИ опубликовали фейковую новость о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Новость – рерайт сообщения юмористического сайта ИА «Панорама».
Тексты на ресурсе «Панорама» «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».
«По ее мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны», – говорится в сообщении телеграм-канала госСМИ.
«Достойный кандидат!» – высказались на ОНТ.На самом деле доцента с таким именем не существует, как и самого президентского совета по развитию науки.
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ГосСМИ опубликовали фейковую новость о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Новость – рерайт сообщения юмористического сайта ИА «Панорама».
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