Источник материала: Ежедневник

ГосСМИ опубликовали фейковую новость о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Новость – рерайт сообщения юмористического сайта ИА «Панорама».

Тексты на ресурсе «Панорама» «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Суть данной новости касалась выдвижения Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Канал ОНТ сообщил, что инициатором выдвижения кандидатуры Лукашенко стала кандидат социологических наук Г.Коваленко, доцент БГПУ им. Максима Танка члена президентского совета по развитию науки.

«По ее мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны», – говорится в сообщении телеграм-канала госСМИ.

«Достойный кандидат!» – высказались на ОНТ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОНТ объявил, что Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию. Это оказалось фейком ГосСМИ опубликовали фейковую новость о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Новость – рерайт сообщения юмористического сайта ИА «Панорама».

На самом деле доцента с таким именем не существует, как и самого президентского совета по развитию науки.