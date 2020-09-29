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Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Александра и Виктора Лукашенко

29.09.2020 18:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко.

Об этом сообщает МИД Великобритании. Кроме Александра Лукашенко и его сына, в санкционный список вошли еще несколько высокопоставленных лиц Беларуси.

В санкцирнный список попали: 

Александр Лукашенко;

Виктор Лукашенко;

Игорь Сергеенко;

Юрий Караев;

Александр Барсуков;

Юрий Назаренко;

Казалбек Атабеков;

Дмитрий Балаба.

Как поясняется МИД великобритании, им будет запрещен въезд в Соединенное Королевство, их активы будут заморожены.

Там подчеркнули, что режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и белорусов в свете сфальсифицированных выборов.

 
 
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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко.
 
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