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Канада и Великобритания ввели новые санкции против руководства Беларуси

29.09.2020 18:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: РБК

В санкционном списке:

  • Александр Лукашенко,
  • Виктор Лукашенко
  • глава Администрации президента Игорь Сергеенко
  • министр внутренних дел Юрий Караев
  • заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко
  • заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков
  • глава минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Уточняется, что санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и Канады.

– Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека, – прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб

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Великобритания и Канада 29 сентября объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников....
 
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