Канада и Великобритания ввели новые санкции против руководства Беларуси

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Фото: РБК

В санкционном списке:

Александр Лукашенко,

Виктор Лукашенко

глава Администрации президента Игорь Сергеенко

министр внутренних дел Юрий Караев

заместители министра внутренних дел Александр Барсуков и Юрий Назаренко

заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков

глава минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Уточняется, что санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и Канады.

– Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека, – прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб