|
Канада и Великобритания ввели новые санкции против руководства Беларуси
Источник материала: Myfin
В санкционном списке:
Уточняется, что санкции предусматривают арест активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и Канады.
– Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека, – прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великобритания и Канада 29 сентября объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)