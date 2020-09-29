Беларусь использовала $4,5 млрд российского кредита на строительство АЭС

Источник материала: АФН

Беларусь на начало сентября использовала $4,5 млрд российского кредита на строительство АЭС, говорится в материалах Минфина РФ, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин РФ подготовил к ратификации поправки в соглашение о российском кредите на строительство БелАЭС и вынес их на общественное обсуждение.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года использовано средств кредита на сумму $4,5 млрд. Просроченные обязательства белорусской стороны по соглашению отсутствуют. По данным государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", прогнозная стоимость проекта по сооружению Белорусской атомной электростанции, финансируемая в счет средств кредита, не превысит $6 млрд", - говорится в опубликованном обосновании проекта постановления правительства РФ, передает Интерфакс .

Постановление будет принято для внесения на ратификацию в Госдуму протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение между Беларусью и РФ от 25 ноября 2011 года о госкредите на $10 млрд для строительства БелАЭС.

В документе отмечается, что договоренности о реструктуризации кредита на строительство БелАЭС были достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июне 2020 года.

Также сообщается, что в соответствии с подписанным протоколом период использования кредита продлен на 2 года - с конца 2020 года до конца 2022 года. Предусмотрен перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Также предусмотрена замена действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту (на 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по фиксированной ставке 5,23%, на остальные 50% каждой суммы - по ставке LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых) на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

В записке отмечается, что среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения составило 4,11% годовых.

Применение пониженной процентной ставки по кредиту определено с даты осуществления очередной выплаты белорусской стороной процентов (1 апреля или 1 октября) после вступления протокола в силу, то есть по завершении российской стороной ратификационных процедур. Таким образом, в случае ратификации протокола, Беларусь сможет начать уплачивать пониженную ставку по кредиту с 1 апреля 2021 года.

В протоколе предусмотрены гарантии возврата средств в случае просрочки текущих платежей по кредиту. "В целях защиты интересов РФ как кредитора, с одной стороны, и стимулирования к недопущению накопления белорусской стороной просроченных обязательств, с другой, соглашение дополняется положениями, предусматривающими право российской стороны приостановить использование кредита или объявить всю задолженность по соглашению срочной к платежу в случае длительного (более 90/180 календарных дней соответственно) непогашения белорусской стороной просроченной задолженности по любым предоставленным Российской Федерацией государственным кредитам, а также кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития", - говорится в документе.