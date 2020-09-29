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Заявления об увольнении написали 70 сотрудников Гродно Азота

29.09.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Около 70 сотрудников ОАО «Гродно Азот» написали заявления об увольнении. Так работники предприятия отреагировали на арест своего товарища и скорые суды.

Заявления пока не переданы руководству. В случае увольнения такого количества сотрудников остановятся минимум 2 цеха предприятия.

Во время акции протеста в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября были арестованы несколько сотрудников «Гродно Азота». Один из них, Игорь Рубцевич, был арестован на 5 суток, поскольку это было его повторное задержание. Арест Рубцевича стал первым случаем ареста за участие в акциях протеста среди работников Гродно-Азота.

До этого, 25 августа, колонна работников предприятия была задержана по пути домой с работы в центр города. Около 30 человек продержали в отделении милиции несколько часов. Их поддержали около полутора тысяч гродненцев, пришло и руководство «Азота». В тот вечер все они были отпущены, но им инкриминировали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Суды назначены на 30 сентября.

В ответ сотрудники «Гродно Азота» начали писать заявления об увольнении, но пока не передали их руководству. В первую очередь это технологический персонал цеха «Аммиак-3», который работает посменно. В цеху работают около 80 человек.

До этого одна из смен отказалась выходить на работу в знак протеста. Их посетили генеральный директор Игорь Бабыр и главный инженер Виктор Михневич . В конце концов, они согласились продолжить работу.

В цехе «Аммиак-4» в настоящее время проводится плановый ремонт, хотя ремонт должен был начаться летом. Сейчас работа над «Аммиаком-4» идет довольно медленно. Это напоминает итальянскую забастовку. Рабочие не ходят на работу по выходным, не остаются «сверхурочно», как раньше.

Всего в компании работает около 7000 человек. Из них около полутора тысячи сменных сотрудников.

 
Теги: Гродно
 
 
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Около 70 сотрудников ОАО «Гродно Азот» написали заявления об увольнении. Так работники предприятия отреагировали на арест своего товарища и скорые суды.
 
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