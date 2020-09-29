В Гродно задержали активистку «Страна для жизни» Юлию Корначеву. Дома — обыск

















Автомобиль Jeely следовал за активисткой от ее дома в микрорайоне Барановичи. Возле остановки сотрудник ГАИ приказал водителю остановиться, двое милиционеров в гражданской форме попросили Юлию выйти из автомобиля и задержали.





Ее увезли домой и провели там обыск. Затем, по сообщениям приятеля, ее увезли в Следственный комитет «побеседовать». Телефон Юлии отключен.







