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В Гродно задержали активистку «Страна для жизни» Юлию Корначеву. Дома — обыск
Источник материала: Партизан
Юлию Корначеву задержали в Гродно 29 сентября около 13.00, когда она с приятелем направлялась к адвокату.
Автомобиль Jeely следовал за активисткой от ее дома в микрорайоне Барановичи. Возле остановки сотрудник ГАИ приказал водителю остановиться, двое милиционеров в гражданской форме попросили Юлию выйти из автомобиля и задержали.
Ее увезли домой и провели там обыск. Затем, по сообщениям приятеля, ее увезли в Следственный комитет «побеседовать». Телефон Юлии отключен.
Юлия Корначева — активистка «Страны для жизни». Ранее ее судили за участие в пикетах, пишет
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Юлию Корначеву задержали в Гродно 29 сентября около 13.00, когда она с приятелем направлялась к адвокату.
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