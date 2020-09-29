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БФФ лишила аккредитации видеоблогера Александра Ивулина за контент на YouTube-канале "ЧестнОК"
Источник материала: Партизан
Белорусская федерация футбола аннулировала аккредитацию журналиста Александра Ивулина за контент на YouTube-канале "ЧестнОК". Об этом говорится в письме за подписью заместителя председателя организации Михаила Ботникова.
Ранее у видеоблогера состоялся разговор с Ботниковым, в котором представитель БФФ высказал неудовлетворения тем, что в роликах канала присутствуют политические темы.
Более подробные комментарии по ситуации будут опубликованы позже, — сообщает
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Белорусская федерация футбола аннулировала аккредитацию журналиста Александра Ивулина за контент на YouTube-канале "ЧестнОК". Об этом говорится в письме за подписью...
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