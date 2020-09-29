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Xbox Series X из 1 ТБ памяти заберет себе 198 ГБ
Источник материала: Onliner
Новая консоль
Таким образом, для контента остается не особо много места: даже на уходящем поколении приставок некоторые игры занимают более 100 ГБ. Объем игр для Xbox Series X в некоторых случаях может быть еще значительнее. Менее мощная и дорогая
Кажется, что пятая часть доступного пространства — слишком много, однако в случае с Xbox One X все было еще хуже: консоль оставляет пользователю 780 ГБ из 1 ТБ.
Xbox Series S и Series X выйдут 10 ноября.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Новая консоль Xbox Series X идет в базовом варианте с SSD-накопителем на 1 терабайт. Из этого объема пользователю достанется 802 ГБ — остальное пространство приставка...
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