Xbox Series X из 1 ТБ памяти заберет себе 198 ГБ

Источник материала: Onliner

Новая консоль Xbox Series X идет в базовом варианте с SSD-накопителем на 1 терабайт. Из этого объема пользователю достанется 802 ГБ — остальное пространство приставка зарезервирует под операционную систему и другие данные. Такие данные приводит ресурс IGN, ознакомившийся с Xbox Series X.

Таким образом, для контента остается не особо много места: даже на уходящем поколении приставок некоторые игры занимают более 100 ГБ. Объем игр для Xbox Series X в некоторых случаях может быть еще значительнее. Менее мощная и дорогая Xbox Series S будет поставляться с накопителем на 512 ГБ, однако и игры для этой консоли окажутся не столь большими по размеру.

Кажется, что пятая часть доступного пространства — слишком много, однако в случае с Xbox One X все было еще хуже: консоль оставляет пользователю 780 ГБ из 1 ТБ.

Xbox Series S и Series X выйдут 10 ноября.