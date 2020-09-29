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Xbox Series X из 1 ТБ памяти заберет себе 198 ГБ

29.09.2020 18:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новая консоль Xbox Series X идет в базовом варианте с SSD-накопителем на 1 терабайт. Из этого объема пользователю достанется 802 ГБ — остальное пространство приставка зарезервирует под операционную систему и другие данные. Такие данные приводит ресурс IGN, ознакомившийся с Xbox Series X.

Таким образом, для контента остается не особо много места: даже на уходящем поколении приставок некоторые игры занимают более 100 ГБ. Объем игр для Xbox Series X в некоторых случаях может быть еще значительнее. Менее мощная и дорогая Xbox Series S будет поставляться с накопителем на 512 ГБ, однако и игры для этой консоли окажутся не столь большими по размеру.

Кажется, что пятая часть доступного пространства — слишком много, однако в случае с Xbox One X все было еще хуже: консоль оставляет пользователю 780 ГБ из 1 ТБ.

Xbox Series S и Series X выйдут 10 ноября.

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1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1699 р.
1 предложение
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512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1249 р.
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Приставки Xbox в Каталоге Onliner

 
 
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Новая консоль Xbox Series X идет в базовом варианте с SSD-накопителем на 1 терабайт. Из этого объема пользователю достанется 802 ГБ — остальное пространство приставка...
 
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