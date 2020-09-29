Пьяный минчанин угнал машину товарища и столкнулся на ней с Bentley

Источник материала: Onliner

«Вынесен приговор 31-летнему ранее судимому минчанину, обвиняемому в угоне, — рассказали в прокуратуре Партизанского района. — Двое ребят и девушка распивали спиртное в салоне Nissan, который принадлежал одному из парней. Владелец предложил товарищам съездить на машине за шаурмой. Пока та готовилась, он зашел в игровой клуб, оставив легковушку с ключом зажигания в замке. Спустя какое-то время пассажирам надоело ждать, пока их товарищ закончит игру».

«Молодой человек без спроса владельца машины решил прокатить подругу по вечернему городу, а потом вернуться за приятелем, — сообщили гособвинители. — На перекрестке ул. Я. Купалы и пр. Независимости он не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Bentley. Виновник, испугавшись ответственности, поспешил скрыться, но пассажирка все же убедила его вернуться на место аварии. Приехавшие сотрудники ГАИ в отношении молодого человека составили четыре протокола. Прав управлять транспортным средством у него не было».





«О случившемся владельцу Nissan горожанин рассказал лишь на следующий день из-за того, что у него якобы был разбит телефон, — рассказала помощник прокурора Партизанского района Александра Кобрина, выступавшая по этому уголовному делу в качестве прокурора. — В 2019 году обвиняемый получил судимости за сопротивление сотруднику ОВД и мошенничество, отбывал наказание, не связанное с лишением свободы. Гражданин признал свою вину, чистосердечно раскаялся. Однако суд счел, что исправление обвиняемого невозможно без его изоляции от общества, и назначил за содеянное наказание в виде двух лет лишения свободы».

С учетом того, что данное преступление молодой человек совершил в период отбывания наказания, то по совокупности приговоров вышло 2 года и 2 месяца лишения свободы колонии общего режима. Кроме того, к нему будут применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.

Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.