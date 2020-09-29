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Паль, Аксенова, Лапенко и Бурунов снялись в комедии о порнорежиссере. Вышел трейлер
Источник материала: Tut.by
Вышел трейлер российской комедии
В центре сюжета — молодой режиссер, мастер психологической глубины, который попадает в порно-индустрию и заставляет актеров играть в кадре по его правилам. Своеобразный слоган картины: «Никогда еще порно не было таким глубоким». Премьера «Глубже!» состоялась на российском фестивале «Кинотавр», в прокат картина выходит 22 октября.
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Вышел трейлер российской комедии «Глубже!» о молодом режиссере, который вместо работы в театре стал снимать порно. В главной роли снялся Александр Паль.
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