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Паль, Аксенова, Лапенко и Бурунов снялись в комедии о порнорежиссере. Вышел трейлер

29.09.2020 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер российской комедии «Глубже!» о молодом режиссере, который вместо работы в театре стал снимать порно. В главной роли снялся Александр Паль, его коллегами по съемочной площадке стали Любовь Аксенова, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Антон Лапенко.

В центре сюжета — молодой режиссер, мастер психологической глубины, который попадает в порно-индустрию и заставляет актеров играть в кадре по его правилам. Своеобразный слоган картины: «Никогда еще порно не было таким глубоким». Премьера «Глубже!» состоялась на российском фестивале «Кинотавр», в прокат картина выходит 22 октября.

«Глубже!»

Когда: с 22 октября

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Вышел трейлер российской комедии «Глубже!» о молодом режиссере, который вместо работы в театре стал снимать порно. В главной роли снялся Александр Паль.
 
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