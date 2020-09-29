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Мининформ приостанавил выпуск сетевого издания TUT.by на три месяца

29.09.2020 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.by с 1 октября, говорится в приказе министра Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция.

Мининформ приостанавил выпуск сетевого издания TUT.by на три месяца

В документе, который сегодня получила редакция, говорится, что министр информации Игорь Луцкий приказал приостановить выпуск сетевого издания TUT.by c 1 октября по 30 декабря 2020 года. При этом сайт по-прежнему будет работать как интернет-ресурс.

Министерство информации напоминает, что выпуск СМИ может быть приостановлен решением республиканского органа госуправления в сфере массовой информации, если подан соответствующий иск в суд. Исковое заявление в Экономический суд ведомство направило 18 сентября, заседание назначено на 8 октября, сообщается на сайте издания.

Статус СМИ дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию. Но напомним, TUT.by был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года, до этого — с момента основания в 2000 году — портал работал без этого статуса.

Начиная с 7 августа 2020 года TUT.by получил четыре предупреждения.

 
 
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Мининформ приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.by с 1 октября, говорится в приказе министра Игоря Луцкого от 29 сентября, который получила редакция.
 
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