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Простите мой французский. Макрон наивно пытается прошибить упрямство Лукашенко
Источник материала: Навiны
Французский президент
Не будем комментировать уровень юмора. Попробуем всерьез разобраться, способны ли усилия Макрона и Европы в целом помочь разрешению глубочайшего политического кризиса, в котором оказалась Беларусь после президентских выборов 9 августа.
«Желтые жилеты» — из другой оперы
Французский лидер действительно активен в белорусском вопросе. Еще 12 августа он позвонил Владимиру Путину и «выразил глубокую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан во время выборов». Потом он
Через Путина Макрон
Показательно, что Макрон, равно как и канцлер Германии Ангела Меркель, и председатель Европейского совета Шарль Мишель, вынуждены разговаривать на белорусскую тему с хозяином Кремля. Причем не потому, что гнушаются общаться с Лукашенко. Известно, что тот просто не захотел отвечать на звонок Меркель. И вообще считает, что Западу нечего лезть в белорусские дела.
При этом равнодушие Минска к заявлениям лидеров ЕС, как видим, все же напускное. Интервью Макрона изданию Le Journal du Dimanche с
«Желтыми жилетами» Лукашенко троллит француза не впервые, но это слишком неуклюжая попытка перевести стрелки. Сравнивать тамошние протесты с белорусскими абсолютно некорректно: во Франции не ставят под сомнение победу Макрона на выборах.
Лукашенко и Путин — в одном антизападном окопе
В Беларуси же многие считают, что реально на выборах 9 августа победила Тихановская. Людей
Евросоюз в связи с этим оказался в двусмысленном положении. Да, он не признает Лукашенко легитимным президентом, но не может и признать Тихановскую избранным лидером Беларуси.
Почему? Во-первых, если выборы сфальсифицированы, то как узнать их истинные итоги? Во-вторых, Европа не хочет повторять венесуэльский казус, когда вместо Николаса Мадуро признали тамошним президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, но развязать узел кризиса это никак не помогло. В-третьих, объявить Тихановскую победительницей выборов означало бы резко обострить отношения с Кремлем.
Между тем, как видим, именно к Кремлю и вынуждены европейцы апеллировать в белорусском вопросе, поскольку понимают, что их влияние на Минск очень
Но Путин сразу четко
К слову, Макрон, похоже, испортил отношения с российским коллегой из-за того, что во французскую газету Le Monde попали подробности телефонного разговора этих двух лидеров на тему отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Так что теперь и на белорусскую тему вести диалог с Москвой Парижу, вероятно, станет труднее.
Белорусский вождь ни на какие переговоры не согласен
Однако главная закавыка, конечно, — это позиция самого Лукашенко. Как отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич, миссия Макрона в белорусском вопросе вряд ли даст практический результат, поскольку «Лукашенко ни на какие переговоры идти не собирается».
Сегодняшнюю встречу французского президента с Тихановской в Вильнюсе (плюс появилась информация, что на следующей неделе она встретится с Меркель) аналитик рассматривает прежде всего как моральную, символическую поддержку белорусских протестов. Он проводит параллель с тем, как Европа на высоком уровне принимала единого кандидата от оппозиции Александра Милинкевича после президентских выборов 2006 года.
Разница, однако, в том, добавил собеседник Naviny.by, что ныне «белорусское общество не признает Лукашенко законно избранным президентом», и это «создает ситуацию геополитического раскола: Кремль поддерживает Лукашенко, Запад поддерживает протестующий народ».
При этом, по оценке аналитика, сегодня внутри Беларуси сложилась
Он считает, что внешние факторы имеют ограниченное влияние на белорусский кризис, внутренние же являются наиболее важными. Причем развитие ситуации во многом зависит от случайных вещей: «Если власть совершит какую-нибудь очередную глупость, сделает самострел, это может вызвать взрыв протестов».
Минский аналитик-международник Андрей Федоров также сомневается, что инициативы Макрона в белорусском вопросе дадут практический эффект в ближайшее время. В частности, считает собеседник, вряд ли удастся организовать переговоры на платформе ОБСЕ (на что
В этой организации решения принимаются консенсусом, между тем как в ней состоят и режимы, которые поддерживают Лукашенко, так что «братья по классу заблокируют всё, что не будет нравиться официальному Минску», с иронией заявил Федоров в комментарии для Naviny.by.
Москва не станет продвигать демократию в Беларуси
Впрочем, позицию Кремля по отношению к белорусскому кризису ряд аналитиков считает неоднозначной. Да, Путин поддержал Лукашенко,
К тому же, как сообщил сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко, стороны возвращаются к вопросу
И в плане транзита власти, и в плане интеграционных уступок Лукашенко может упереться. В итоге на него станут давить с трех сторон: коллективный Запад, Кремль и сторонники перемен в самой Беларуси.
При этом Евросоюз и США вряд ли решатся давить слишком сильно. В частности, боясь усугубить положение самих белорусов и особенно — вдавить Беларусь в Россию. Ее же руководство, по мнению Федорова, будет смотреть на поведение Лукашенко в так называемых интеграционных вопросах: «Если он станет делать всё, на чем настаивает Москва, то у той не будет оснований торопить его с уходом». И эта ситуация, по мнению аналитика, усиливает угрозу белорусскому суверенитету.
В общем, наивно полагать, что, внимая призывам Запада, Кремль станет способствовать демократическим переменам в Беларуси. Он настроен решать здесь свои задачи. Российское руководство так же боится политической активности граждан, как и белорусское.
Защитить независимость и сменить власть способен только сам народ
Показательно, что Кремль не идет на контакт с Тихановской и считает незаконным созданный по ее инициативе Координационный совет. Сегодня после встречи Тихановской с Макроном пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже попытался потроллить французского лидера, заявив, что это, мол, его право — встречаться с «гражданкой Беларуси».
Чего же стоят
Со своей стороны, белорусский МИД
Европа же, в частности в лице Макрона, делает что может. И на том спасибо. Но Европа не в силах усадить Лукашенко за стол переговоров и не станет воевать с Москвой в случае российского вторжения в Беларусь. Штатам с их внутриполитической катавасией (которая вряд ли уляжется и сразу после тамошних президентских выборов) вообще не до Беларуси.
Между тем имидж Лукашенко как гаранта суверенитета разлетелся вдребезги после того, как тот под впечатлением волны протестов стал просить помощи, включая возможную отправку силовиков, у Путина. И сейчас очевидно, что как защитить
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Президент Франции пригласил Тихановскую в Париж, но не в силах усадить белорусского вождя за стол переговоров…
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