Простите мой французский. Макрон наивно пытается прошибить упрямство Лукашенко

Французский президент пообещал Светлане Тихановской помочь в организации внутрибелорусского диалога и пригласил ее в Париж. Двумя днями ранее Александр Лукашенко через своего пресс-секретаря уже попытался уязвить Эмманюэля Макрона за якобы чрезмерное внимание к Тихановской: «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома».



Встреча Светланы Тихановской и Эммануюэля Макрона. Фото t.me/pulpervoi

Не будем комментировать уровень юмора. Попробуем всерьез разобраться, способны ли усилия Макрона и Европы в целом помочь разрешению глубочайшего политического кризиса, в котором оказалась Беларусь после президентских выборов 9 августа.

«Желтые жилеты» — из другой оперы

Французский лидер действительно активен в белорусском вопросе. Еще 12 августа он позвонил Владимиру Путину и «выразил глубокую озабоченность ситуацией в Беларуси и насилием в отношении граждан во время выборов». Потом он призвал Евросоюз поддержать белорусские протесты, стал продвигать идею диалога между властями, оппозицией и гражданским обществом страны при вероятном посредничестве ЕС, «участии других институтов, в частности ОБСЕ, и подключив Россию».

Через Путина Макрон пытался убедить Лукашенко согласиться на запуск диалога в Беларуси. В частности, французский президент постфактум сообщил : «Я разговаривал с Владимиром Путиным 14 сентября, в день, когда он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к принятию реальных итогов выборов и освобождению политических заключенных».

Показательно, что Макрон, равно как и канцлер Германии Ангела Меркель, и председатель Европейского совета Шарль Мишель, вынуждены разговаривать на белорусскую тему с хозяином Кремля. Причем не потому, что гнушаются общаться с Лукашенко. Известно, что тот просто не захотел отвечать на звонок Меркель. И вообще считает, что Западу нечего лезть в белорусские дела.

При этом равнодушие Минска к заявлениям лидеров ЕС, как видим, все же напускное. Интервью Макрона изданию Le Journal du Dimanche с призывом к Лукашенко уйти в отставку, внимание французского президента к Тихановской явно задели белорусского вождя. Через пресс-секретаря тот заметил, что «сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить “желтые жилеты”».

«Желтыми жилетами» Лукашенко троллит француза не впервые, но это слишком неуклюжая попытка перевести стрелки. Сравнивать тамошние протесты с белорусскими абсолютно некорректно: во Франции не ставят под сомнение победу Макрона на выборах.

Лукашенко и Путин — в одном антизападном окопе

В Беларуси же многие считают, что реально на выборах 9 августа победила Тихановская. Людей выводит на улицы возмущение, вызванное чувством, что их голоса украли.

Евросоюз в связи с этим оказался в двусмысленном положении. Да, он не признает Лукашенко легитимным президентом, но не может и признать Тихановскую избранным лидером Беларуси.

Почему? Во-первых, если выборы сфальсифицированы, то как узнать их истинные итоги? Во-вторых, Европа не хочет повторять венесуэльский казус, когда вместо Николаса Мадуро признали тамошним президентом оппозиционера Хуана Гуайдо, но развязать узел кризиса это никак не помогло. В-третьих, объявить Тихановскую победительницей выборов означало бы резко обострить отношения с Кремлем.

Между тем, как видим, именно к Кремлю и вынуждены европейцы апеллировать в белорусском вопросе, поскольку понимают, что их влияние на Минск очень ограниченно , а вот Москва, напротив, тут основной внешний игрок.

Но Путин сразу четко вписался за Лукашенко и даже пообещал ему полицейскую, военную помощь. Сегодня российский президент в приветствии участникам Форума регионов России и Беларуси назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь после президентских выборов. Иначе говоря, Лукашенко и Путин чувствуют себя в одном антизападном окопе .

К слову, Макрон, похоже, испортил отношения с российским коллегой из-за того, что во французскую газету Le Monde попали подробности телефонного разговора этих двух лидеров на тему отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Так что теперь и на белорусскую тему вести диалог с Москвой Парижу, вероятно, станет труднее.

Белорусский вождь ни на какие переговоры не согласен

Однако главная закавыка, конечно, — это позиция самого Лукашенко. Как отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич, миссия Макрона в белорусском вопросе вряд ли даст практический результат, поскольку «Лукашенко ни на какие переговоры идти не собирается».

Сегодняшнюю встречу французского президента с Тихановской в Вильнюсе (плюс появилась информация, что на следующей неделе она встретится с Меркель) аналитик рассматривает прежде всего как моральную, символическую поддержку белорусских протестов. Он проводит параллель с тем, как Европа на высоком уровне принимала единого кандидата от оппозиции Александра Милинкевича после президентских выборов 2006 года.

Разница, однако, в том, добавил собеседник Naviny.by, что ныне «белорусское общество не признает Лукашенко законно избранным президентом», и это «создает ситуацию геополитического раскола: Кремль поддерживает Лукашенко, Запад поддерживает протестующий народ».

При этом, по оценке аналитика, сегодня внутри Беларуси сложилась «ситуация тупика» : власть пока не может полностью подавить протесты, а протесты не могут пошатнуть власть. Причем «тот пик, когда всё шаталось и был возможен перелом в пользу протестующего народа, мне кажется уже прошел», теперь идет «окопная война», власть «перешла в контрнаступление», заявил Карбалевич.

Он считает, что внешние факторы имеют ограниченное влияние на белорусский кризис, внутренние же являются наиболее важными. Причем развитие ситуации во многом зависит от случайных вещей: «Если власть совершит какую-нибудь очередную глупость, сделает самострел, это может вызвать взрыв протестов».

Минский аналитик-международник Андрей Федоров также сомневается, что инициативы Макрона в белорусском вопросе дадут практический эффект в ближайшее время. В частности, считает собеседник, вряд ли удастся организовать переговоры на платформе ОБСЕ (на что рассчитывает и Тихановская).

В этой организации решения принимаются консенсусом, между тем как в ней состоят и режимы, которые поддерживают Лукашенко, так что «братья по классу заблокируют всё, что не будет нравиться официальному Минску», с иронией заявил Федоров в комментарии для Naviny.by.

Москва не станет продвигать демократию в Беларуси

Впрочем, позицию Кремля по отношению к белорусскому кризису ряд аналитиков считает неоднозначной. Да, Путин поддержал Лукашенко, не хочет смены власти в Беларуси в результате цветной революции, но при этом Москва явно подталкивает белорусского вождя к конституционной реформе и, возможно, плавному транзиту власти .

К тому же, как сообщил сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко, стороны возвращаются к вопросу «углубления интеграции» , дорожным картам.

И в плане транзита власти, и в плане интеграционных уступок Лукашенко может упереться. В итоге на него станут давить с трех сторон: коллективный Запад, Кремль и сторонники перемен в самой Беларуси.

При этом Евросоюз и США вряд ли решатся давить слишком сильно. В частности, боясь усугубить положение самих белорусов и особенно — вдавить Беларусь в Россию. Ее же руководство, по мнению Федорова, будет смотреть на поведение Лукашенко в так называемых интеграционных вопросах: «Если он станет делать всё, на чем настаивает Москва, то у той не будет оснований торопить его с уходом». И эта ситуация, по мнению аналитика, усиливает угрозу белорусскому суверенитету.

В общем, наивно полагать, что, внимая призывам Запада, Кремль станет способствовать демократическим переменам в Беларуси. Он настроен решать здесь свои задачи. Российское руководство так же боится политической активности граждан, как и белорусское.

Защитить независимость и сменить власть способен только сам народ

Показательно, что Кремль не идет на контакт с Тихановской и считает незаконным созданный по ее инициативе Координационный совет. Сегодня после встречи Тихановской с Макроном пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тоже попытался потроллить французского лидера, заявив, что это, мол, его право — встречаться с «гражданкой Беларуси».

Чего же стоят рассуждения московских деятелей о необходимости диалога в Беларуси, если они наотрез отказываются признавать, что протестующие здесь считают символом перемен именно Тихановскую? Если волю этих людей не брать в расчет, то с кем тогда вести диалог? Со смотрящими в рот начальству делегатами Всебелорусского собрания, как предлагает Лукашенко?

Со своей стороны, белорусский МИД заявил по поводу встречи Тихановской с Макроном, что «некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла». Как видим, Минск и Москва поют здесь в унисон.

Европа же, в частности в лице Макрона, делает что может. И на том спасибо. Но Европа не в силах усадить Лукашенко за стол переговоров и не станет воевать с Москвой в случае российского вторжения в Беларусь. Штатам с их внутриполитической катавасией (которая вряд ли уляжется и сразу после тамошних президентских выборов) вообще не до Беларуси.