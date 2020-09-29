Около 14 тонн свежих ягод пытались незаконно вывезти в Россию – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Около 14 тонн свежих ягод незаконно пытались вывезти из Беларуси в Россию на грузовике-двойнике. Автомобиль Volvo с прицепом-рефрижератором, принадлежащий российской фирме-перевозчику, таможенники остановили на автодороге Р-21 неподалеку от белорусско-российской границы. Для проверки водитель предоставил документы на пять тонн запчастей для сельскохозяйственной техники, которые якобы следовали транзитом через Беларусь из Германии в Россию. При досмотре фуры выяснилось, что документы были поддельными: на самом деле в ней находилась партия голубики и смородины общей стоимостью более 190 тысяч рублей. Также стало известно, что недействительными являются и свидетельство о регистрации грузовик и белорусские регистрационные номерные знаки.

"Данный автомобиль оказался "двойником" чуть ранее въехавшего из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог" грузовика белорусской фирмы-перевозчика. В том случае авто действительно следовало транзитом через Беларусь из Германии в Россию, а в грузовом отсеке находились запчасти для сельскохозяйственной техники. По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с части 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь. На денежные средства перевозчика наложен арест, назначены необходимые экспертизы", - рассказали в Государственном таможенном комитете.

Также проводится проверка в рамках статьи 174 УПК Республики Беларусь по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьей 380, 381 ("Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков", "Подделка либо уничтожение идентификационного номера транспортного средства") УК Республики Беларусь.