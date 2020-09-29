Источник материала: Sputnik Беларусь

Выставку "Белагро" в нынешнем году приурочили к VII Форуму регионов Беларуси и России. Среди экспонатов – лучшие сельскохозяйственные разработки в сфере животноводства, производства удобрений, агропромышленной техники, продуктов питания и одежды.

Организаторы на открытой площадке представили более 200 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве. В выставочном павильоне белорусские и зарубежные производители выставили самое современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции.

Программа выставки наполнена В2В встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

Во время "Белагро" пройдут всенародный дегустационный Конкурс "Чемпион вкуса", "Конкурс на лучшую племенную корову", Конкурс "Лучший пахарь", выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Впервые состоится конкурс "Лучшая племенная лошадь".

30-я Международная специализированная выставка "Белагро-2020" пройдет с 29 сентября по 4 октября в Минске на территории Футбольного манежа. В нынешнем году в аграрном форуме примут участие около 400 компаний из 15 стран мира.