ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка "Белагро" открылась в Минске

29.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Выставку "Белагро" в нынешнем году приурочили к VII Форуму регионов Беларуси и России. Среди экспонатов – лучшие сельскохозяйственные разработки в сфере животноводства, производства удобрений, агропромышленной техники, продуктов питания и одежды.

Организаторы на открытой площадке представили более 200 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве. В выставочном павильоне белорусские и зарубежные производители выставили самое современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции.

© Sputnik / Виктор Толочко
Почему VII Форум регионов войдет в историю?

Программа выставки наполнена В2В встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.

Во время "Белагро" пройдут всенародный дегустационный Конкурс "Чемпион вкуса", "Конкурс на лучшую племенную корову", Конкурс "Лучший пахарь", выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Впервые состоится конкурс "Лучшая племенная лошадь".

30-я Международная специализированная выставка "Белагро-2020" пройдет с 29 сентября по 4 октября в Минске на территории Футбольного манежа. В нынешнем году в аграрном форуме примут участие около 400 компаний из 15 стран мира.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная специализированная выставка "Белагро-2020" открылась в белорусской столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, что увидели посетители в первый день.
 
Новости дня
Новости разные
 
Паль, Аксенова, Лапенко и Бурунов снялись в комедии о порнорежиссере. Вышел трейлер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика