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Выставка "Белагро" открылась в Минске
29.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выставку "Белагро" в нынешнем году приурочили к VII
Организаторы на открытой площадке представили более 200 образцов современной техники, применяемой в сельском хозяйстве. В выставочном павильоне белорусские и зарубежные производители выставили самое современное оборудование и материалы для переработки сельскохозяйственной продукции.
© Sputnik / Виктор Толочко
Программа выставки наполнена В2В встречами, практическими демонстрациями, презентациями, мастер-классами и конкурсами.
Во время "Белагро" пройдут всенародный дегустационный Конкурс "Чемпион вкуса", "Конкурс на лучшую племенную корову", Конкурс "Лучший пахарь", выставка сельскохозяйственных животных, демонстрационные показы техники и другие мероприятия. Впервые состоится конкурс "Лучшая племенная лошадь".
30-я Международная специализированная выставка "Белагро-2020" пройдет с 29 сентября по 4 октября в Минске на территории Футбольного манежа. В нынешнем году в аграрном форуме примут участие около 400 компаний из 15 стран мира.
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Международная специализированная выставка "Белагро-2020" открылась в белорусской столице. Смотрите в фотоленте Sputnik, что увидели посетители в первый день.
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