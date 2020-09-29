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Армения может обратиться в ОДКБ после уничтожения своего самолета
29.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. Армения пока не обращалась за помощью в ОДКБ, но может это сделать после
"Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны", – цитирует его
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что пока не знает, будет ли закрыто воздушное пространство страны после инцидента со сбитым Су-25. "Пока не знаю", - сказала Нагдалян, отвечая на соответствующий вопрос.
Во вторник министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16
Напомним, что между Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном подписан договор о коллективной безопасности, который предусматривает защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта между соседними странами – Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха – ведутся с 1992 года в рамках
После обострения ситуации ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.
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Во вторник минобороны Армении сообщило, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25, в Азербайджане эту информацию опровергли.
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