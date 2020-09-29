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Армения может обратиться в ОДКБ после уничтожения своего самолета

29.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Армения пока не обращалась за помощью в ОДКБ, но может это сделать после уничтожения своего самолета турецким истребителем, об этом заявил посол Армении в России Вардан Тогонян.

"Будет сейчас заявление по поводу возможности обращения в ОДКБ или нет, эта возможность у нас есть. Мы сейчас в связи с развитием обстановки этот вопрос обсуждаем, обсуждает руководство страны", – цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что пока не знает, будет ли закрыто воздушное пространство страны после инцидента со сбитым Су-25. "Пока не знаю", - сказала Нагдалян, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. По данным армянской стороны, это произошло в воздушном пространстве Армении. Азербайджан, а затем и Турция опровергли эту информацию.

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Напомним, что между Арменией, Беларусью, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном подписан договор о коллективной безопасности, который предусматривает защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ОДКБ.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта между соседними странами – Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха – ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку Нагорно-Карабахская республика не является участницей переговоров.

После обострения ситуации ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны прекратить вооруженное столкновение и сесть за стол переговоров. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник минобороны Армении сообщило, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25, в Азербайджане эту информацию опровергли.
 
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