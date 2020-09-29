«Правду невозможно выключить»: Мининформ лишает TUT.by статуса СМИ

Источник материала: KYKY

С 1 октября 2020-го Министерство информации лишает TUT.by статуса СМИ до 30 декабря. Об этом сообщила редакция портала.

TUT.by продолжит работу как интернет-ресурс, но его сотрудникам станет сложнее. После потери порталом статуса СМИ журналисты TUT.by, которые пойдут на акции протеста с целью передавать оттуда информацию, будут приравниваться к участникам митингов — со всеми вытекающими.

Комментарий Светланы Тихановской

«Сегодня режим задокументировал, что лишает беларусов права на правду. Долгое время мы считали, что посягнуть на работу TUT.by не решится никто — но второй месяц мы видим, как прежняя система разрушает всё вокруг, пытаясь продлить свое существование.

Беларусов уже лишали доступа к интернету, свободы собраний, физической свободы, права на адвокатов и честный суд, права объявлять забастовки и выполнять свою работу — в том числе, быть журналистом. Режим упрямо продолжает верить, что так можно скрыть его преступления, остановив станок типографии, заблокировав сайт или лишив СМИ аккредитации. Но режим ошибается.

Уважаемые журналисты, вы — герои. Я восхищена вашей стойкостью и профессионализмом, которые особо заметны и ценны в условиях правового дефолта. Я повторю: в новой Беларуси нет места цензуре и преследованию журналистов. Вы знаете, что правда — на вашей стороне, и правду невозможно выключить, как они пытаются выключить доступ к интернету и вашим изданиям».

Обложка: TUT.by.