ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Правду невозможно выключить»: Мининформ лишает TUT.by статуса СМИ

29.09.2020 19:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

С 1 октября 2020-го Министерство информации лишает TUT.by статуса СМИ до 30 декабря. Об этом сообщила редакция портала.

TUT.by продолжит работу как интернет-ресурс, но его сотрудникам станет сложнее. После потери порталом статуса СМИ журналисты TUT.by, которые пойдут на акции протеста с целью передавать оттуда информацию, будут приравниваться к участникам митингов — со всеми вытекающими.

Комментарий Светланы Тихановской

«Сегодня режим задокументировал, что лишает беларусов права на правду. Долгое время мы считали, что посягнуть на работу TUT.by не решится никто — но второй месяц мы видим, как прежняя система разрушает всё вокруг, пытаясь продлить свое существование.

Беларусов уже лишали доступа к интернету, свободы собраний, физической свободы, права на адвокатов и честный суд, права объявлять забастовки и выполнять свою работу — в том числе, быть журналистом. Режим упрямо продолжает верить, что так можно скрыть его преступления, остановив станок типографии, заблокировав сайт или лишив СМИ аккредитации. Но режим ошибается.

Уважаемые журналисты, вы — герои. Я восхищена вашей стойкостью и профессионализмом, которые особо заметны и ценны в условиях правового дефолта. Я повторю: в новой Беларуси нет места цензуре и преследованию журналистов. Вы знаете, что правда — на вашей стороне, и правду невозможно выключить, как они пытаются выключить доступ к интернету и вашим изданиям».

Обложка: TUT.by.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 октября 2020-го Министерство информации лишает TUT.by статуса СМИ до 30 декабря. Об этом сообщила редакция портала. TUT.by продолжит работу как интернет-ресурс, но его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 14 тонн свежих ягод пытались незаконно вывезти в Россию – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика