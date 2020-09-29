Источник материала: АФН

Александр Лукашенко продолжает делать ставку на насилие, ЕС должен дать ответ на это, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]», - сказал Маас на общеполитических дебатах, которые проходят с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видео выступлений.

«Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе", - добавил политик, которого цитирует ТАСС.