Защита члена президиума КС Знака подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения













"Интерфакс-Запад" адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко во вторник. "Защитой Максима Знака в Следственный комитет подано ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство", - сообщили агентствуадвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко во вторник.





Они пояснили, что "исходя из процессуального законодательства заключение под стражу имеет целью избежать препятствования расследованию или уклонения от явки со стороны обвиняемого". "Но подобных действий Максимом не совершалось. Напротив, все его публичные выступления размещены в интернете и, вероятно, зафиксированы, то есть повлиять на их содержание невозможно, поэтому препятствование расследованию само по себе исключено", - отметили адвокаты.





"Что касается уклонения от явки, то Максим своим поведением демонстрировал обратное - в августе явился в СК на допрос в качестве свидетеля даже без повестки просто по телефонному звонку", - обратили внимание защитники Знака. При этом последние месяцы он все время находился в Минске и никуда не уезжал, в момент задержания был в офисе, занимался обычными делами. "То есть с его стороны поводов для заключения под стражу в принципе не допускалось", - подчеркивают адвокаты.





По их словам, за минувшие две недели множество заслуживающих доверия людей письменных обратились с ходатайством в СК или передали такое ходатайство защите. "Они готовы лично поручиться за Максима для изменения меры пресечения. Адвокаты, бизнесмены, деятели спорта, представители других профессий - очевидно, невозможно даже предположить, что человек, за которого готовы поручиться такие люди, мог бы их подвести. Максим никогда не подведёт этих людей и их уважение", - уверены защитники Знака. Поэтому они считают, что "изменение меры пресечения на личное поручительство имеет основания".