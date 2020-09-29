ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Защита члена президиума КС Знака подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения

29.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Защита члена президиума Координационного совета Максима Знака подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство.




"Защитой Максима Знака в Следственный комитет подано ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко во вторник.

Они пояснили, что "исходя из процессуального законодательства заключение под стражу имеет целью избежать препятствования расследованию или уклонения от явки со стороны обвиняемого". "Но подобных действий Максимом не совершалось. Напротив, все его публичные выступления размещены в интернете и, вероятно, зафиксированы, то есть повлиять на их содержание невозможно, поэтому препятствование расследованию само по себе исключено", - отметили адвокаты.

"Что касается уклонения от явки, то Максим своим поведением демонстрировал обратное - в августе явился в СК на допрос в качестве свидетеля даже без повестки просто по телефонному звонку", - обратили внимание защитники Знака. При этом последние месяцы он все время находился в Минске и никуда не уезжал, в момент задержания был в офисе, занимался обычными делами. "То есть с его стороны поводов для заключения под стражу в принципе не допускалось", - подчеркивают адвокаты.

По их словам, за минувшие две недели множество заслуживающих доверия людей письменных обратились с ходатайством в СК или передали такое ходатайство защите. "Они готовы лично поручиться за Максима для изменения меры пресечения. Адвокаты, бизнесмены, деятели спорта, представители других профессий - очевидно, невозможно даже предположить, что человек, за которого готовы поручиться такие люди, мог бы их подвести. Максим никогда не подведёт этих людей и их уважение", - уверены защитники Знака. Поэтому они считают, что "изменение меры пресечения на личное поручительство имеет основания".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защита члена президиума Координационного совета Максима Знака подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске троллейбус наехал на ребенка. ГАИ: мальчик бежал на красный (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика