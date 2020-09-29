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Мининформ с 1 октября приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца

29.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство информации Беларуси с 1 октября приостанавливает на три месяца выпуск крупнейшего в стране сетевого издания TUT.BY.

Мининформ с 1 октября приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца
"Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания "tut.by" приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении Мининформа.

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Министерство информации Беларуси с 1 октября приостанавливает на три месяца выпуск крупнейшего в стране сетевого издания TUT.BY.
 
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