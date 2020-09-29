ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники цеха «Гродно Азот» готовятся к массовым увольнениям в знак солидарности с задержанными коллегами

29.09.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Около 100 заявлений на увольнение по собственному желанию написали работники цеха «Аммиак-3» «Гродно Азот» к 28 сентября. Так они отреагировали на суд над своими коллегами, задержанными во время мирной акции 23 сентября, сообщил Hrodna.life источник на предприятии. 24 сентября одного из них приговорили к штрафу в 10 базовых величин (270 рублей), второго — к пяти суткам ареста.

Работники цеха «Гродно Азот» готовятся к массовым увольнениям в знак солидарности с задержанными коллегами
«Операторы и другие рабочие „Аммиака-3“ начали коллективно писать заявления по собственному желанию в поддержку „своих“. Уже больше 20 заявлений написано, кто на выходных, кто в ночь придёт ещё, напишут. Найти операторов не так просто, подготовить новых — это пол года», — рассказал Hrodna.life источник на предприятии 25 сентября. Он добавил, что работники рассчитывают на реакцию руководства предприятия и властей Гродно.

«Цех „Аммиак-4“ остановлен для ремонта. Люди выполняют всё согласно инструкциям, медленно. Сроки срываются, что повлечет большие убытки для завода. В цехе „Аммиак-3“ массово пишут заявления на увольнения — технологический персонал, который невозможно обучить. Они массово их подадут в количестве около 100 штук. Руководству в течение 30 дней придется останавливать предприятие», — рассказал лидер стачкома «Гродно Азот» Юрий Равовой телеканалу «Белсат». В конце августа он уехал в Польшу.

Точное число сотрудников в цехе Hrodna.life не сообщили, в нем работают около 70 операторов.

Аварии в случае остановки цеха не произойдет, сообщил источник Hrodna.life на предприятии. «Если не будет кому вести химический процесс, станут „аммиаки“, а станут „аммиаки“ — станет весь завод».

Информацию подтверждает и скриншот сообщения, который отправили в один из гродненских Telegram-каналов.



В пресс-службе предприятия Hrodna.life сказали, что о заявлениях на увольнение им неизвестно. На вопрос о возможной остановке предприятия попросили прислать письменный запрос.

24 сентября в Telegram распространилось письмо за подписью прокурора Гродно Владимира Клишина. Из текста письма следует, что прокуратура просит сообщить, когда и в каких цехах «Гродно Азот» приостановлена работа. Также прокурор просит устанавливать причастных к остановке лиц.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 100 заявлений на увольнение по собственному желанию написали работники цеха «Аммиак-3» «Гродно Азот» к 28 сентября. Так они отреагировали на суд над своими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ приостанавил выпуск сетевого издания TUT.by на три месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика