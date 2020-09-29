Работники цеха «Гродно Азот» готовятся к массовым увольнениям в знак солидарности с задержанными коллегами

«Операторы и другие рабочие „Аммиака-3“ начали коллективно писать заявления по собственному желанию в поддержку „своих“. Уже больше 20 заявлений написано, кто на выходных, кто в ночь придёт ещё, напишут. Найти операторов не так просто, подготовить новых — это пол года», — рассказал Hrodna.life источник на предприятии 25 сентября. Он добавил, что работники рассчитывают на реакцию руководства предприятия и властей Гродно.





«Цех „Аммиак-4“ остановлен для ремонта. Люди выполняют всё согласно инструкциям, медленно. Сроки срываются, что повлечет большие убытки для завода. В цехе „Аммиак-3“ массово пишут заявления на увольнения — технологический персонал, который невозможно обучить. Они массово их подадут в количестве около 100 штук. Руководству в течение 30 дней придется останавливать предприятие», — рассказал лидер стачкома «Гродно Азот» Юрий Равовой телеканалу «Белсат». В конце августа он уехал в Польшу.





Точное число сотрудников в цехе Hrodna.life не сообщили, в нем работают около 70 операторов.





Аварии в случае остановки цеха не произойдет, сообщил источник Hrodna.life на предприятии. «Если не будет кому вести химический процесс, станут „аммиаки“, а станут „аммиаки“ — станет весь завод».





Информацию подтверждает и скриншот сообщения, который отправили в один из гродненских Telegram-каналов.













В пресс-службе предприятия Hrodna.life сказали, что о заявлениях на увольнение им неизвестно. На вопрос о возможной остановке предприятия попросили прислать письменный запрос.





24 сентября в Telegram распространилось письмо за подписью прокурора Гродно Владимира Клишина. Из текста письма следует, что прокуратура просит сообщить, когда и в каких цехах «Гродно Азот» приостановлена работа. Также прокурор просит устанавливать причастных к остановке лиц.











