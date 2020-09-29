Коммунальщик сжигал бчб-ленточки в Лебяжьем и направил горелку на девушку с камерой

Источник материала: Onliner

Сегодня в микрорайоне Лебяжий между домами №133 и 135 по Победителей произошел странный инцидент: в 14:45 работник «Зеленстроя» сжигал бчб-ленточки при помощи газовой горелки, а когда к нему подошла девушка с включенной камерой на телефоне, резко направил горелку в ее сторону. Девушка увернулась и не пострадала. Рядом стоял бус с бейджем УП «Зеленстрой» под лобовым стеклом. По словам девушки, возле буса дежурили люди в милицейской форме, однако они должным образом не отреагировали на ситуацию. Девушка вызвала милицию и написала заявление. В ГУВД подтвердили, что проводится проверка по факту случившегося.

На видео мужчина в характерной спецовке сжигает бчб-ленточки на заборе с помощью газовой горелки и резко направляет ее в сторону девушки, когда замечает, что ведется съемка. Мы не знаем, что происходило до и после видео, комментарий второй стороны конфликта Onliner опубликует при первой возможности.



— Вообще, для Лебяжьего это ноу-хау — сжигать ленточки при помощи газовой горелки, — рассказывает Ольга. — До сих пор мы такого не видели и не могли себе представить. Я решила снять происходящее на видео. Но когда подошла к мужчине в спецовке на два метра, он резко повернулся и направил на меня горелку. Я успела отбежать, а ему просто не хватило длины шланга, который соединял горелку с газовым баллоном, лежащим в багажнике автомобиля. На видео заметно, как натягивается шланг между горелкой и баллоном.

Когда все произошло, мужчина в спецовке позвал людей в милицейской форме, которые в этот момент находились в машине на расстоянии 10 метров. Я подбежала к ним, попросила, чтобы они как-то задержали его, показала им видео. Они сказали обращаться в милицию. Тогда я попросила взять у этого человека данные, пока он находится на месте случившегося.





Они отошли в сторону, попросили больше не снимать и сказали, что зафиксировали его данные. При этом мужчина в спецовке не предоставил им никаких документов и уехал. Я набрала 102, продиктовала номер автомобиля и объяснила ситуацию. Наряд приехал больше чем через час. Милиционер принял от меня заявления и объяснения.

Сейчас милиция проводит проверку по части случившегося. Onliner не удалось дозвониться до УП «Зеленстрой» Центрального района, однако мы направили письменный запрос в организацию и дополним публикацию, как только получим ответы.