ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске троллейбус наехал на ребенка. ГАИ: мальчик бежал на красный (видео)

29.09.2020 19:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня около 16 часов водитель троллейбуса наехал на 12-летнего мальчика на улице Казинца. Ребенок перебегал дорогу на красный, хотя и по пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик не пострадал, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вот как это выглядело.

Столичная ГАИ просит родителей еще раз напомнить своим детям правила дорожного движения. Также инспекторы обращаются к водителям, чтобы те были внимательными и заранее снижали скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 16 часов водитель троллейбуса наехал на 12-летнего мальчика на улице Казинца. Ребенок перебегал дорогу на красный, хотя и по пешеходному переходу. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
ИТ-компания PandaDoc открывает офис в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика