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В Минске троллейбус наехал на ребенка. ГАИ: мальчик бежал на красный (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня около 16 часов водитель троллейбуса наехал на 12-летнего мальчика на улице Казинца. Ребенок перебегал дорогу на красный, хотя и по пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик не пострадал, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Вот как это выглядело.
Столичная ГАИ просит родителей еще раз напомнить своим детям правила дорожного движения. Также инспекторы обращаются к водителям, чтобы те были внимательными и заранее снижали скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов.
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Сегодня около 16 часов водитель троллейбуса наехал на 12-летнего мальчика на улице Казинца. Ребенок перебегал дорогу на красный, хотя и по пешеходному переходу. В...
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