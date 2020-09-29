В Минске троллейбус наехал на ребенка. ГАИ: мальчик бежал на красный (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня около 16 часов водитель троллейбуса наехал на 12-летнего мальчика на улице Казинца. Ребенок перебегал дорогу на красный, хотя и по пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик не пострадал, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вот как это выглядело.

Столичная ГАИ просит родителей еще раз напомнить своим детям правила дорожного движения. Также инспекторы обращаются к водителям, чтобы те были внимательными и заранее снижали скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов.