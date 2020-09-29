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МВД: группа людей покрасила и залила проемы строительной пеной в авто милиционера (видео)

29.09.2020 19:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Ночью 29 сентября в Минском районе оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан в возрасте от 28 до 39 лет, — сообщает МВД. — Мужчины повредили автомобиль милиционера: прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов».

«Задержанные — активные участники протестов и таким образом решили выместить злобу к правоохранительным органам, — утверждает пресс-служба МВД. — Материалы проверки были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям минчан. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемые не привлекались к уголовной ответственности. Один из них безработный, остальные трудятся развозчиками пиццы, тренером по каратэ и работником метро».

 
 
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«Ночью 29 сентября в Минском районе оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан в возрасте от 28 до 39 лет, — сообщает МВД. —...
 
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