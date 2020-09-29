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Двадцать четыре пятиэтажки, торговый центр, сад и школа. Новый микрорайон спроектировали в Могилеве

29.09.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве спроектировали новый микрорайон и предлагают обсудить концепцию его застройки. Пока по генплану Юбилейный-2 — это 24 пятиэтажки между рекой Днепр и улицей Подгорной, детский сад, школа и торговый центр. Общественное обсуждение уже началось.


Фото: Могилевский горисполком

Общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции микрорайона Юбилейный-2 проводит Могилевский горисполком. Заказчик — городской УКС.

Новый микрорайон, по плану, займет 14,4 га. Все многоквартирные дома будут 5-этажными — одно- и двухсекционными на 20 и 40 квартир соответственно. Всего квартир будет 720. Возле подъездов будут велопарковки, среди домов — скамейки, детские и спортивные площадки. Парковки преимущественно вынесены за территорию дворов. Это можно увидеть на схеме.

В центральной части спроектированного микрорайона оставили зону общественно-торгового центра и зону возможного размещения детских дошкольных и школьных учреждений: детского сада на 90 мест и школы.

Подъезд к новому микрорайону будет с улиц Бетховена и Котовского.

Общественное обсуждение продлится до 19 октября. Как принять в нем участие, смотрите тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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