В Полоцком районе выставили на торги бывшую усадьбу Римского-Корсакова (нет, не того)

Источник материала: Tut.by

Бывшую усадьбу Александра Римского-Корсакова в деревне Бездедовичи Полоцкого района выставили на аукцион, сообщает Новополоцкий горисполком.





Усадьба Александра Римского-Корсакова — свояка знаменитого русского композитора Николая Римского-Корсакова — построена в начале XX века.

Хозяин земель был юристом и видным политическим деятелем. В 1903 году был избран Витебским губернским представителем дворянства. Возле усадебного дома находились парк, хозяйственные постройки, дома для прислуги, конюшня.

В бывшей усадьбе находилась Бездедовичская больница сестринского ухода. С 2019 года здания не использовались.

На аукцион выставили два лота: лечебный корпус больницы — с начальной ценой 344 тысячи рублей; пищеблок — цена на него стартует с 45,1 тысячи рублей.

Комитет «Витебскоблимущество» назначил торги на 26 октября.