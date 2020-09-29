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В Полоцком районе выставили на торги бывшую усадьбу Римского-Корсакова (нет, не того)
Источник материала: Tut.by
Бывшую усадьбу Александра Римского-Корсакова в деревне Бездедовичи Полоцкого района выставили на аукцион,
Усадьба Александра Римского-Корсакова — свояка знаменитого русского композитора Николая Римского-Корсакова —
Хозяин земель был юристом и видным политическим деятелем. В 1903 году был избран Витебским губернским представителем дворянства. Возле усадебного дома находились парк, хозяйственные постройки, дома для прислуги, конюшня.
В бывшей усадьбе находилась Бездедовичская больница сестринского ухода. С 2019 года здания не использовались.
На аукцион выставили два лота: лечебный корпус больницы — с начальной ценой 344 тысячи рублей; пищеблок — цена на него стартует с 45,1 тысячи рублей.
Комитет «Витебскоблимущество» назначил торги на 26 октября.
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В бывшей усадьбе находилась Бездедовичская больница сестринского ухода. С 2019 года здания не использовались.
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