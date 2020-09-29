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Минское «Динамо» играет в гостях против «Северстали». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» продолжает выездную серию матчем в Череповце против местной «Северстали».
«Зубры» выдали невероятную серию из пяти побед и закрепились в лидирующей группе команд Западной конференции.
Хорошо начала сезон и «Северсталь». Череповчан считали главным аутсайдером конференции, но сейчас команда Андрея Разина уверенно входит в зону плей-офф.
«Северсталь»: Подъяпольский; Кудако — Лалонд, Лишка — Вихарев — Морозов; Виттасмяки — Провольнев, Капустин — Яковлев — Гераськин; Адамчук — Хабаров, Вовченко — Кодола — Петунин; Казаков — Алексеев — Думбадзе; Афанасьев; Чижиков.
«Динамо»: Фурх; Колячонок — Менелл, Спунер — Клинкхаммер — Козун; Альмквист — Знахаренко, Принс — Шарангович — Паре; Шинкевич — Денисов, Алистров — Протас — Демков; Сушко — Усов — Воронин; Лодня, Еременко.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» продолжает выездную серию матчем в Череповце против местной «Северстали».
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