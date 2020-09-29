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На Казинца ребенок побежал на красный и попал под колеса троллейбуса. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса троллейбуса в Минске. Об этом
Происшествие случилось 29 сентября, около 16.00. По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по улице Казинца со стороны площади в направлении улицы Брестской, сбил 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Ребенка на месте аварии осмотрели врачи. К счастью, он не пострадал.
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К счастью, 12-летний мальчик в аварии не пострадал.
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