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На Казинца ребенок побежал на красный и попал под колеса троллейбуса. Видео наезда

29.09.2020 19:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса троллейбуса в Минске. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 29 сентября, около 16.00. По предварительной информации, водитель троллейбуса, двигаясь по улице Казинца со стороны площади в направлении улицы Брестской, сбил 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Ребенка на месте аварии осмотрели врачи. К счастью, он не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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