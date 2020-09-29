ИТ-компания PandaDoc открывает офис в Украине, сообщил сооснователь компании Микита Микадо в интервью украинскому изданию Dou.ua.



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«Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов. Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов. У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но ваше правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси», — сказал Микадо.

Он пояснил причины переезда минского офиса. «Сразу после того как случились вот эти избиения, мы провели опрос, и 83% сотрудников сказали, что хотели бы покинуть Беларусь. Людям реально страшно, когда на улицах гранаты взрываются. Но мы не собирались закрывать офис. Когда наших ребят посадили в тюрьму, тогда решили», — отметил сооснователь PandaDoc.

«События в Беларуси, конечно же, повлияли на нашу работу. Как можно ожидать от человека продуктивной работы, когда у него за окном гранаты взрываются. Это же невозможно, когда столько стресса. Счета заморозили, зарплату не могли платить. При этом компания внутри настолько сильна, что только один человек из 240 после этих стрессов ушел из компании. Люди, конечно, у нас волшебные. Бесконечно им благодарен за это, горжусь своей командой. Естественно, была потеря продуктивности. А как по-другому? Креативное мышление и страх не живут вместе. На биологическом уровне чем выше уровень кортизола, тем ниже выработка серотонина», — подчеркнул Микадо.

Компанию PandaDoc белорусы Микита Микадо и Сергей Борисюк создали в 2011 году в США. В 2013 году запустили сервис по автоматизации документооборота, ставший одним из самых успешных международных стартапов. Головной офис PandaDoc находится в Сан-Франциско, при этом непосредственно разработкой продукта занимается офис в белорусской столице.

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски , были задержаны четыре топ-менеджера, а счета компании заблокированы. Задержанным на два месяца сотрудникам инкриминируется хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 210 УК) — около 107 тысяч рублей.

Уголовное преследование минского офиса в PandaDoc связывают с частной инициативой Микадо по поддержке бывших силовиков, решивших покинуть правоохранительные органы по морально-этическим соображениям.

«Мы в PandaDoc всегда гордились тем, что мы из Беларуси. Мы старались показать преимущества Беларуси на всех инвестиционных встречах. Мы привлекли много денег в Беларусь и рассказывали про наш технологический талант очень многим людям из многих стран. Мы делились своим опытом с индустрией, проводили технологические конференции, помогали учителям и делали хакатоны. Мы создали одну из самых сильных B2B SaaS продуктовых команд в Европе, создали 250 рабочих мест в Минске с планами на еще 50 до конца года. За последнюю неделю все это было перечеркнуто», — отметила PandaDoc в своем заявлении 11 сентября.