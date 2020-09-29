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Указ: участок "Полесский" разрешено использовать для проведения стрельб

29.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом безвозмездно предоставил военным республики на 3 месяца участок местности "Полесский" для проведения мероприятий по боеподготовке и испытанию ракет.

© Photo : "Ваяр" / Дмитрий Лобашов
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"Министерству обороны и организациям оборонного сектора экономики предоставляется право безвозмездного использования ежегодно с 1 декабря по 28 февраля участка местности "Полесский" для проведения мероприятий по боевой подготовке, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов", - говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Соответствующий Указ №354 глава государства Александр Лукашенко подписал  9 сентября.

В пресс-службе пояснили, что документ был принят, так как существующие в Вооруженных силах полигоны обеспечивают стрельбы и испытания ракет на относительно небольшую дальность. А проведение стрельб на большую дальность на полигонах иностранных государств влечет существенные материальные и финансовые затраты.

Документ определяет порядок организации и проведения мероприятий по боевой подготовке, связанных с пусками ракет и боевыми стрельбами, а также испытаний ракетного вооружения и летательных аппаратов, проведения боевых (демонстрационных) стрельб. Устанавливаются обязанности государственных органов и организаций оборонного сектора экономики при использовании участка "Полесский".

Указом также установлены мероприятия по обеспечению безопасных условий и исключению негативных последствий от проведения боевых (испытательных) пусков ракет и стрельб, а также условия, при которых осуществляется возмещение виновными вреда.

 
Теги: Минск
 
 
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Минобороны может использовать участок ежегодно с 1 декабря по 28 февраля для проведения мероприятий по боевой подготовке, испытаний ракетного вооружения и...
 
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