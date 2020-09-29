Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Белорусский воинский контингент, принимавший участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", вернулся на родную землю, сообщает пресс-служба министерства обороны РБ.

Маневры проводились с 21 по 26 сентября на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. По данным ВС РБ, с белорусской стороны в них приняли участие около 350 солдат, более 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

© Photo : "Ваяр" / Дмитрий Лобашов В Беларуси гвардейцев встретили хлебом-солью

Сейчас наши военные вернулись в Беларусь российскими бортами, преодолев более 1,5 тысячи километров.

"Сначала на вертолетах Ми-8 и Ми-26 из полевого лагеря до аэродрома Приволжский, затем – на самолетах Ил-76МД до аэродрома Барановичи. После чего автомобильным транспортом батальонная тактическая группа отдельной механизированной бригады убыла в пункт постоянной дислокации", - описали маршрут в ведомстве.

В совместных учениях "Кавказ-2020" принимали участие около 80 тысяч человек из состава соединений как боевого, так и тылового назначения. Помимо российских и белорусских военнослужащих, на полигон "Капустин Яр" приехали военные из Армении, Китая, Мьянмы и Пакистана – всего до тысячи представителей иностранных армий.