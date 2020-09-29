Руководитель МИД Германии: Лукашенко отверг все предложения о диалоге













ТАСС слова главы немецкой дипломатии. "Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]", — передаетслова главы немецкой дипломатии.





По мнению Мааса, действия Лукашенко должны иметь последствия, если международное сообщество серьезно относится к ценностям и международным соглашениям.





Общеполитические дебаты проходят на Генассамблее ООН с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.