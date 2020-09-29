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Руководитель МИД Германии: Лукашенко отверг все предложения о диалоге
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко отклонил все предложения диалога и делает ставку на насилие. ЕС должен ответить на это, заявил руководитель МИД Германии Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]", — передает
По мнению Мааса, действия Лукашенко должны иметь последствия, если международное сообщество серьезно относится к ценностям и международным соглашениям.
Общеполитические дебаты проходят на Генассамблее ООН с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.
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Александр Лукашенко отклонил все предложения диалога и делает ставку на насилие. ЕС должен ответить на это, заявил руководитель МИД Германии Хайко Маас на...
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