Беларусь и Россия на форуме регионов подписали контрактов более чем на $700 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По итогам VII Форума регионов Россия и Беларусь подписали более 70 контрактов на общую сумму свыше 700 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает ТАСС .

«Итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере», – отметил на брифинге Головченко. Он поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Беларуси поддержку.