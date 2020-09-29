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Беларусь и Россия на форуме регионов подписали контрактов более чем на $700 млн

29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

По итогам VII Форума регионов Россия и Беларусь подписали более 70 контрактов на общую сумму свыше 700 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает ТАСС.

«Итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере», – отметил на брифинге Головченко. Он поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Беларуси поддержку.

VII Форум регионов проходил 28-29 сентября в режиме видеоконференции из-за пандемии. Его основная тема – «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».



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Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов.
 
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