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Беларусь и Россия на форуме регионов подписали контрактов более чем на $700 млн
29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По итогам VII Форума регионов Россия и Беларусь подписали более 70 контрактов на общую сумму свыше 700 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает
«Итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов. Документы будут способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечат реализацию программ и договоров социально-гуманитарной сфере», – отметил на брифинге Головченко. Он поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов и высказанную Беларуси поддержку.
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Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он поблагодарил российских коллег за активное участие в VII Форуме регионов.
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