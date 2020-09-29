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В Гомеле к многодетной семье пришли с обыском, им «шьют» уголовное дело
Источник материала: Партизан
Сегодня примерно в шесть часов вечера в 104-ом микрорайоне проходил обыск в доме многодетной семьи. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и завели уголовное дело.
Как
По этой же статье составили протокол и на Наталью — мать пятерых детей.
Сегодня днем в школу к ее дочери приходили сотрудники правоохранительных органов. По словам матери, 11-летнего ребенка опрашивала милиция в присутствии учителя и социального педагога. Что спрашивали — неизвестно.
Позже в РОВД на беседу вызвали и саму женщину, однако она попросила сотрудников приехать к ней домой. Они и приехали... с обыском.
Насколько известно «Сильным Новостям», в отношении кого-то из членов семьи возбуждено уголовное дело по статье 363 часть 2 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
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Сегодня примерно в шесть часов вечера в 104-ом микрорайоне проходил обыск в доме многодетной семьи. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и...
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