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В Гомеле к многодетной семье пришли с обыском, им «шьют» уголовное дело

29.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня примерно в шесть часов вечера в 104-ом микрорайоне проходил обыск в доме многодетной семьи. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и завели уголовное дело.



Как «Сильным Новостям» рассказала Наталья Снежкова, в воскресенье 27 сентября примерно в 21.50 задержали ее мужа. На следующий день его осудили за участие в акции на 14 суток и отправили в ИВС.

По этой же статье составили протокол и на Наталью — мать пятерых детей.

Сегодня днем в школу к ее дочери приходили сотрудники правоохранительных органов. По словам матери, 11-летнего ребенка опрашивала милиция в присутствии учителя и социального педагога. Что спрашивали — неизвестно.

Позже в РОВД на беседу вызвали и саму женщину, однако она попросила сотрудников приехать к ней домой. Они и приехали... с обыском.

Насколько известно «Сильным Новостям», в отношении кого-то из членов семьи возбуждено уголовное дело по статье 363 часть 2 — сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
 
 
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Сегодня примерно в шесть часов вечера в 104-ом микрорайоне проходил обыск в доме многодетной семьи. Пару не только обвиняют в административном правонарушении, но и...
 
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