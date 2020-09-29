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В могилёвских судах коллапс?

29.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суды впервые перестали справляться с политически мотивированными делами. Из ИВС людей выпускают через 72 часа, пишет 6tv.by.





Милиция с упорством, достойным иного применения продолжает стряпать протоколы на участников воскресных протестных акций. Неделями они просматривают видеозаписи, сделанные так называемыми «тихарями» в течение уикендов, а потом начинают терзать горожан вызовами в РОВД якобы «на беседу». Бравые милиционеры таким образом имитируют бурную деятельность, которая никак на самом деле не влияет на криминогенную ситуацию.

Для многих «беседа» заканчивается превентивным задержанием на 72 часа до суда. Таким образом, сотрудники Ленинского РОВД Могилёва пробуют изолировать потенциальных, по их мнению, лидеров протеста. На них составляются протоколы по печально известной статье 23.34 КоАП «Участие в несанкционированном мероприятии».

Протоколов уже так много, что некоторые суды над протестовавшими девушками перенесены аж на середину октября. А их становится всё больше и больше. Прошлое воскресенье стало критическим. Милиция, по свидетельствам правозащитников, задержала около 20 человек, и многие снова же были водворены до суда в Изолятор временного содержания (ИВС).

Но в понедельник были назначены всего восемь судебных заседаний «по политике», на которых должны были рассматриваться протоколы в отношении граждан, участвовавших в акциях двухнедельной давности. Суды просто «подвисли». Чтобы справиться с наплывом дел, им нужно бросить всё и судить только политически активных граждан, а такая перспектива судьям совсем не нравится.

Показательно выглядит выход из ИВС трёх граждан по истечении 72 часов в понедельник. Их отправили «на сутки» в пятницу, но так и не судили. Система, похоже, нащупала свой максимум и далее будет только пробуксовывать. Если к ближайшему воскресенью снова пройдёт превентивный милицейский «хапун», судебную власть ожидает фактически хаос.

Первые его признаки уже наблюдаются. Например, суд назначает заседание утром на 9 часов 10 минут, а проинформировать об этом не успевает. Либо приглашают обвиняемого, а его суда нет в расписании. И даже есть случай, когда девушку просто вызвали в суд и не стали судить — нет времени.
 
 
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Суды впервые перестали справляться с политически мотивированными делами. Из ИВС людей выпускают через 72 часа, пишет 6tv.by.
 
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