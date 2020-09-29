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Руководство TUT.by будет обжаловать приказ Мининформации
Источник материала: Навiны
Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» намерено обжаловать сегодняшний приказ Министерства информации о трехмесячной приостановке выпуска сетевого издания TUT.by, а также предупреждения министерства, которые к этому привели, заявила БелаПАН генеральный директор компании Людмила Чекина.
«С юридической точки зрения мы, конечно, предпримем все меры, которые предоставляет нам действующее законодательство, — сказала она. — Мы уже готовим жалобы на три предупреждения, срок обжалования по которым не пропущен. Они очень свежие и могут быть обжалованы в течение месяца. Также мы постараемся обжаловать
Комментируя решение Мининформа приостановить выпуск сетевого издания TUT.by, Чекина отметила, что работа интернет-ресурса продолжается, хотя он и теряет преимущества, которые ему дает статус СМИ. «В частности, наверное, самое существенное то, что наши журналисты не смогут в законном порядке работать на массовых мероприятиях. Хотя мы видим по правоприменительной практике, что, к сожалению, не всегда статус журналиста СМИ защищает, но, тем не менее, по закону он должен защищать», — сказала она.
«Сейчас мы этого статуса лишились, поэтому мы перестраиваем работу, — пояснила гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА». — Мы будем работать с теми материалами, которые мы получаем от пользователей. Мы будем работать с теми материалами, которые позволяют использовать другие СМИ со ссылкой на них. То есть будем использовать все возможности, которые закон предоставляет, работая в качестве интернет-ресурса без статуса сетевого издания».
«Работа интернет-ресурса продолжается при этом. Думаю, вряд ли мы станем хуже, потому что мы работали без статуса сетевого издания до 2019 года, у нас есть достаточный опыт работы. К сожалению, это будет немножко сложнее, но мы надеемся, что мы справимся», — заявила Чекина.
hа сайте Мининформа
«Данные меры реагирования принимались министерством по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено, — подчеркнули в Мининформе. — После детального анализа публикаций письменные предупреждения выносились в строгом соответствии с законодательством. В судебном порядке они обжалованы не были».
Сетевое издание TUT.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году сайт работал без статуса СМИ.
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Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» намерено обжаловать сегодняшний приказ Министерства информации о трехмесячной приостановке выпуска сетевого издания TUT.by, а также...
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