Руководство TUT.by будет обжаловать приказ Мининформации

Руководство ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» намерено обжаловать сегодняшний приказ Министерства информации о трехмесячной приостановке выпуска сетевого издания TUT.by, а также предупреждения министерства, которые к этому привели, заявила БелаПАН генеральный директор компании Людмила Чекина.



Генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина

«С юридической точки зрения мы, конечно, предпримем все меры, которые предоставляет нам действующее законодательство, — сказала она. — Мы уже готовим жалобы на три предупреждения, срок обжалования по которым не пропущен. Они очень свежие и могут быть обжалованы в течение месяца. Также мы постараемся обжаловать приказ о приостановлении выпуска сетевого издания».

Комментируя решение Мининформа приостановить выпуск сетевого издания TUT.by, Чекина отметила, что работа интернет-ресурса продолжается, хотя он и теряет преимущества, которые ему дает статус СМИ. «В частности, наверное, самое существенное то, что наши журналисты не смогут в законном порядке работать на массовых мероприятиях. Хотя мы видим по правоприменительной практике, что, к сожалению, не всегда статус журналиста СМИ защищает, но, тем не менее, по закону он должен защищать», — сказала она.

«Сейчас мы этого статуса лишились, поэтому мы перестраиваем работу, — пояснила гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА». — Мы будем работать с теми материалами, которые мы получаем от пользователей. Мы будем работать с теми материалами, которые позволяют использовать другие СМИ со ссылкой на них. То есть будем использовать все возможности, которые закон предоставляет, работая в качестве интернет-ресурса без статуса сетевого издания».

«Работа интернет-ресурса продолжается при этом. Думаю, вряд ли мы станем хуже, потому что мы работали без статуса сетевого издания до 2019 года, у нас есть достаточный опыт работы. К сожалению, это будет немножко сложнее, но мы надеемся, что мы справимся», — заявила Чекина.

hа сайте Мининформа появилось сообщение о приостановке выпуска сетевого издания TUT.by с 1 октября до 30 декабря на основании подписанного в этот же день приказа. В министерстве отметили, что с 7 августа по 15 сентября ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения «в связи с нарушением при выпуске сетевого издания TUT.by ст. 4 и 49 закона о СМИ».

«Данные меры реагирования принимались министерством по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено, — подчеркнули в Мининформе. — После детального анализа публикаций письменные предупреждения выносились в строгом соответствии с законодательством. В судебном порядке они обжалованы не были».

Сетевое издание TUT.by было зарегистрировано в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году сайт работал без статуса СМИ.