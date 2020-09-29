Основатель группы «Мираж» намерен судиться с сестрами Груздевыми из-за песни «Музыка нас связала»

Фото: Павел МАРТИНЧИК





На концерте в «Минск-Арене» в рамках Женского форума «За Беларусь» прозвучала песня «Музыка нас связала» в исполнении сестер Груздевых. Однако, как выяснилось уже на следующий день, по поводу авторских прав и разрешения на исполнение этой песни, никто не связался с правообладателем – композитором и основателем группы «Мираж» Андрем Литягиным.





Он сообщил, что «не давал прав на исполнение своих песен, на переработку, ни на что-либо еще». Андрей Литягин отправил претензию председателю Белорусского союза женщин Марианне Щеткиной. В документе основатель «Миража» еще раз напоминает, что ему принадлежит исключительное право на эту песню и он не позволял ее петь Александре и Валентине Груздевым. Автор намерен обратиться в суд в случае, если с ним не свяжутся и не урегулируют через адвоката артиста сложившуюся ситуацию. Судя по всему, автор будет требовать сумму компенсации. Какую – не сообщают. Но в аналогичных ситуациях называют обычно сумму около $1000.





Директор «Миража» Андрей Маликов подтвердил, что отстаивать свои права они намерены официально – через суд и с привлечением масс-медиа. При этом подчеркивают, что это вопрос не политический. То есть не так важно, что песня прозвучала на форуме в поддержку Александра Лукашенко. Важно, что разрешения не спросили.





«Прежде чем заходить в реку, нужно договариваться на берегу, - сказал Андрей Маликов. – Ну а раз уж такое случилось, Андрей Литягин случай нарушения авторских прав не оставит. Ждем, что ответит на нашу претензию белорусская сторона».





Возникают вопросы и по поводу самой фонограммы, под которую пели Груздевы. Такое ощущение, что это одна из караоке-версий, которые делают за «три копейки» в сомнительных студиях, - считает Андрей Маликов. Некоторые говорят, что через нее прослушивался вокал одной из экс-солисток «Миража» - Маргариты Суханкиной.





Сами сестры Груздевы не верят, что дело дойдет до суда. Они как ни в чем не бывало даже поздравили Андрея Литягина с днем рождения 20 сентября, хотя с ним даже не знакомы.