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Адвокаты Максима Знака подали в СК ходатайство об изменении заключения под стражу на личное поручительство

29.09.2020 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Защита Максима Знака подала в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство, сообщили БелаПАН адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко.

Адвокаты Максима Знака подали в СК ходатайство об изменении заключения под стражу на личное поручительство

По словам Лаевского, исходя из процессуального законодательства цель заключения под стражу — избежать препятствования расследованию или уклонения от явки со стороны обвиняемого. Адвокат подчеркнул, что подобных действий Знак не совершал. «Напротив, все его публичные выступления размещены в интернете и, вероятно, зафиксированы, то есть повлиять на их содержание невозможно, поэтому препятствование расследованию само по себе исключено, — отметил он. — Что касается уклонения от явки, то Максим своим поведением демонстрировал обратное: в августе явился в СК на допрос в качестве свидетеля даже без повестки, просто по телефонному звонку, при этом последние месяцы он все время находился в Минске и никуда не уезжал, в момент задержания был в офисе, занимался обычными делами. То есть с его стороны поводов для заключения под стражу в принципе не допускалось».

Адвокат напомнил, что за минувшие две недели множество заслуживающих доверия людей обратились с письменным ходатайством в СК или передали ходатайство защите о том, что готовы лично поручиться за Максима Знака для изменения ему меры пресечения. «Адвокаты, бизнесмены, деятели спорта, представители других профессий — очевидно, невозможно даже предположить, что человек, за которого готовы поручиться такие люди, мог бы их подвести. Максим никогда не подведет этих людей и их уважение. Поэтому изменение меры пресечения на личное поручительство имеет основания», — дополнил защитник.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, кандидат юридических наук, адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которую держал 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей.

 
Теги: Минск
 
 
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Защита Максима Знака подала в Следственный комитет ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство, сообщили БелаПАН...
 
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