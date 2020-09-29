В Петербурге обнаружили еще одно обезглавленное тело





РИА Новости источник в силовых структурах. Тело неизвестного покойника обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе Петербурга, сообщилисточник в силовых структурах.





По данным источника тело «без головы и рук» нашли в воде прибило к берегу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.





Напомним, что в ноябре 2019 года в Петербурге с пакетом, в котором находилось разрезанное на куски тело 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, был задержан историк, профессор Олег Соколов.





С аспиранткой историк сожительствовал. Но браком их отношения не закончились. Соколова поймали совершенно случайно. Он, будучи в нетрезвом виде, недалеко от дома упал в Мойку, когда пытался утопить в ней части тела девушки.





Профессор не отпирался и сразу признал вину.