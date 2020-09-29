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В Петербурге обнаружили еще одно обезглавленное тело

29.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Культурная столица России снова в центре скандала с расчлененкой.


Тело неизвестного покойника обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По данным источника тело «без головы и рук» нашли в воде прибило к берегу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Петербурге с пакетом, в котором находилось разрезанное на куски тело 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, был задержан историк, профессор Олег Соколов.

С аспиранткой историк сожительствовал. Но браком их отношения не закончились. Соколова поймали совершенно случайно. Он, будучи в нетрезвом виде, недалеко от дома упал в Мойку, когда пытался утопить в ней части тела девушки.

Профессор не отпирался и сразу признал вину.
 
 
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Культурная столица России снова в центре скандала с расчлененкой.
 
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