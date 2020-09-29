|
В Петербурге обнаружили еще одно обезглавленное тело
Источник материала: Партизан
Культурная столица России снова в центре скандала с расчлененкой.
Тело неизвестного покойника обнаружили у яхт-клуба в Приморском районе Петербурга, сообщил
По данным источника тело «без головы и рук» нашли в воде прибило к берегу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, что в ноябре 2019 года в Петербурге с пакетом, в котором находилось разрезанное на куски тело 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, был задержан историк, профессор Олег Соколов.
С аспиранткой историк сожительствовал. Но браком их отношения не закончились. Соколова поймали совершенно случайно. Он, будучи в нетрезвом виде, недалеко от дома упал в Мойку, когда пытался утопить в ней части тела девушки.
Профессор не отпирался и сразу признал вину.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культурная столица России снова в центре скандала с расчлененкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)