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Партизанские гены: задержаны пятеро минчан за повреждение машины жены милиционера
Источник материала: Партизан
Оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан, которые повредили машину жены милиционера. Об этом корреспонденту агентства
Жители столицы в возрасте от 28 до 39 лет прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов автомобиля.
Собранные по данному факту материалы преданы следователям для дачи правовой оценки действиям минчан. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.
Ранее никто из задержанных не привлекался к уголовной ответственности.
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Оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан, которые повредили машину жены милиционера. Об этом корреспонденту...
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